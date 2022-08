El tenso cruce que tuvieron Catalina Pulido y Patricia Maldonado en Las Indomables

A pesar del cruce, Catalina Pulido y Patricia Maldonado continuaron con el programa Las Indomables sin problemas. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 12 de agosto 2022 · 11:51 hs

Durante la edición de este jueves de Las Indomables, Catalina Pulido y Patricia Maldonado protagonizaron un breve pero tenso cruce.

Ocurrió cuando, en medio del repaso a la contingencia, la ex panelista de Mucho Gusto se detuvo en los reportes que se refirieron a la aparición de un nuevo virus de origen animal en China, que al parecer cuenta una alta letalidad.

“En China detectaron un nuevo virus de origen animal, otra vez, Cata”, dijo Maldonado, indignada por la aparición de una nueva enfermedad que podría sumarse al COVID-19 y a la viruela del mono, que ya causan estragos en todo el mundo.

Pulido explicó que “es un virus antiguo que se supone que no se transmite de humano a humano (...) el problema de este virus es que tiene un 50% de letalidad, Patricia”, precisó. En tanto, la otrora cantante se preguntó: “Por qué a los chinos les pasan todas estas cosas, una pregunta hue… Pero por qué le pasan este tipo de cosas”.

“La verdad Paty es que... a ver, todos comemos chancho...”, respondía Catalina Pulido, cuando fue interrumpida por Patricia Maldonado. “No, para, para...”, le dijo, para aseverar que había visto videos del país asiático.

La echó al agua

Sin embargo, la actriz se molestó y le dijo a su compañera “es que si tú me dejaras terminar, Patricia Maldonado”, aburrida de ser interrumpida constantemente. “Ay, ya bueno habla. Has hablado harto tú”, le dijo la comunicadora.

En ese momento, Pulido le sacó en cara a Maldonado que si estaba dando esta explicación, fue porque ella se lo pidió. “Si po hue... Porque me dijiste no he leído nada, apáñame”. Esto molestó de sobremanera a la ex Mucho Gusto. “Qué bueno, qué bueno cómo nos echamos al agua de las cosas que hablamos en cámara, te felicito, un 7”, afirmó.

Pero Catalina Pulido hizo caso omiso a las palabras de Patricia Maldonado y continuó con su exposición en Las Indomables. “En China no solamente se come chancho, a lo que voy es que al parecer este es un vino que viene del chancho”, indicó.