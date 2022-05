El tesmonio de Josefina Montané contra Nicolás López: "Se veía como excitado"

Josefina Montané recordó un episodio que vivió en primera persona cuando fue invitada a grabar un piloto. AGENCIA UNO/INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 12 de mayo 2022 · 12:17 hs

Chilevisión emitió la noche de este miércoles un reportaje en el que se reveló el testimonio que entregó Josefina Montané en medio del juicio contra Nicolás López, donde fue declarado culpable de dos casos de abusos sexuales.

La actriz, a quien podemos ver actualmente en la teleserie Amar Profundo de Mega, testificó a favor de las víctimas del cineasta y se escucha visiblemente afectada al recordar su experiencia con quien estuvo detrás de la trilogía Qué Pena.

Una vez ya recuperada, relató que “me llaman a participar de este piloto y recuerdo que estaba grabando Javiera Díaz de Valdés con Eli Roth. Y empiezan a darse besos y recuerdo que me llamó mucho la atención que Nicolás jadeaba, se veía como excitado, con respiración agitada”.

“Yo miraba a mi entorno y decía por qué nadie hace nada, esto no es normal. Me acuerdo de haberle preguntado a alguien ¿está excitado, frente a todos?. Y me dicen que sí, que es normal en él”, aseguró Josefina Montané.

El reportaje de Chilevisión también reveló los testimonios que entregó otro grupo de actrices a favor de Nicolás López.

Condena a Nicolás López

El próximo 16 de mayo se conocerá la condena que recibirá Nicolás López tras haber sido declarado culpable de dos casos de abuso sexual consumado. En cuanto a la acusación por violación, ocurrida a principios del año 2000, el juez a cargo de la causa determinó que no pudo ser acreditada.

La abogada del cineasta, Paula Vial, una vez conocido el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, afirmó que “aquí no ha ganado nadie”.

La Fiscalía busca que López cumpla una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, pero la decisión del tribunal se conocerá recién en los próximos días.