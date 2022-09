El troleo de Don Francisco a Julio César Rodríguez por su ausencia de la Teletón

Don Francisco no participará activamente en la Teletón de este año. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 13 de septiembre 2022 · 11:05 hs

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido como Don Francisco, estuvo invitado en el episodio de este lunes de Pero Con Respeto.

En dicha oportunidad, el destacado animador chileno aprovechó la oportunidad de trolear a Julio César Rodríguez por su ausencia de la Teletón.

Ocurrió en la sección de la “Pregunta Sin Respeto”, donde el conductor de Chilevisión le preguntó a su colega quién debía reemplazarlo en la próxima edición de la cruzada solidaria.

De entrada, Don Francisco precisó cuál será su rol en la Teletón, luego de haber dado “un paso al costado”, lo que significaba que “no estoy en ninguna de las labores en que antes estaba: en la organización, la publicidad, no estoy hablando con los auspiciadores”.

“Sí estoy dispuesto a que me consulten, me pregunten o me pidan lo que necesiten y siempre que mi capacidad me lo permita, lo voy a hacer”, agregó.

"¿Vas a ir este año?"

Tras esto, Julio César Rodríguez insistió en quien debía ocupar su lugar en la animación del evento que se desarrolla durante 27 horas.

“¿Quién me reemplaza? Una marca que hemos creado entre todos menos tú porque no has ido”, respondió Don Francisco, dejando impactado al animador.

Rodríguez rápidamente hizo eco de los dardos que le lanzó Kreutzberger. “Cualquier palo me ha tirado… Salí para atrás con la pregunta sin respeto”, dijo entre risas.

Don Francisco no perdió la oportunidad y le preguntó directamente al rostro de Chilevisión: “¿Vas a ir tú o no a la Teletón de este año?”.

“Son bien traidores hue… le han avivado todo el rato la cueca a Don Francisco”, dijo de entrada Julio César Rodríguez, quien precisó que si bien participará de la tradicional Matinatón, no así en la transmisión ininterrumpida durante 27 horas, como es tradición.