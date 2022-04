El video que pone en duda la relación que tienen Jada Pinkett y Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett han sido blanco de rumores luego de la cachetada que le propinó el actor a Chris Rock en los Oscar. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 09 de Abril 2022 · 17:25 hs

El golpe que le propinó Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar por defender a Jada Pinkett continúa generando consecuencias.

Durante este viernes se conoció que La Academia decidió vetar durante diez años al protagonista de King Richard por la agresión, por lo que no podrá asistir a ninguno de sus eventos, incluyendo la premiación más importante del cine.

Eso sí, esto no significa que en el futuro vuelva a ser nominado a la estatuilla y podrá conservar el premio que recibió esa noche como Mejor Actor.

A esto se suma que Smith habría ingresado a un centro de rehabilitación privado para tratar sus ataques de ira, mientras que su esposa calificó como “exagerada” su reacción contra Chris Rock.

El video que pone en duda la buena relación de Jada Pinkett y Will Smith

Como si esto no fuera poco, en las últimas horas comenzó a viralizarse en redes sociales un antiguo video que protagonizan Will Smith y Jada Pinkett, el que daría cuenta del tipo de relación que mantienen.

En las imágenes, que datan de 2019, se puede ver como la mujer comienza a grabarlo en contra de su voluntad durante una discusión sobre las relaciones abiertas. “No empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”, se le escucha decir a Smith.

“Sigo lidiando con tonterías”, responde Jada Pinkett ante la postura de Will Smith luego de que comenzara a registrar la conversación.

Sin embargo, el actor mantiene firme su postura, debido a que el video correspondería a un registro que Pinkett publicó en sus redes sociales en ese entonces.

“Mi presencia en las redes sociales es pan y mantequilla, ¿OK?. Por lo tanto, no puedes llegar y usarme para las redes sociales. No sabes, no empieces a grabar. Estoy en mi casa, no empieces”, le dice.