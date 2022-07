Eli de Caso reconoció que en TV conoció el sufrimiento del país

"Yo no conocía el dolor de mi país. No sabía cuánta gente sufría. Sufría mucha gente y mucha gente tenía muchos problemas", señaló Eli de Caso. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Compartir











Por: Gaspar Marull 10 de julio 2022 · 18:00 hs

La ex conductora Eli de Caso recordó todas las etapas de su carrera en la televisión, la que inauguró con el espacio de servicios Aló Aló de la Red y continuó con Aló Eli, en Mega.

Además de relatar anécdotas y vivencias personales, Eli de Caso también se centró en lo emotivo. “De repente yo tenía mucha tristeza. A mí me afectó emocionalmente y anímicamente el programa, porque había mucho dolor. Yo no conocía el dolor de mi país. No sabía cuánta gente sufría. Sufría mucha gente y mucha gente tenía muchos problemas”, dijo acerca de la temática de sus programas destinados a ayudar a las personas, especialmente las más vulnerables, todo esto durante la larga y comentada entrevista que concedió al programa de Tú a Tú, que anima Martín Cárcamo y que emite Canal 13.

La espontánea animadora recordó que venía del ambiente de la venta de seguros, “que era otro mundo, un mundo ABC1 que vive otra realidad. Entonces llego a este lugar, me encuentro con la realidad-realidad y eso me superó, fue como un tsunami”, relató a la vez que reconoció que solía tener tanta pena, que casi no podía hacer el programa.

“Lloraba en casi todos los episodios. Es más, había notas que grababa el equipo en la calle y cuando las daban al aire yo no las veía y me tapaba los ojos, porque después no podía hablar”, confesó.

También señaló que ayudó a mucha gente en forma directa, como a la vecina que necesitaba comprarse una máquina de coser para comenzar un emprendimiento con el que mantendría a su familia. “Lo volvería a hacer, porque tú le puedes cambiar la vida a una persona. Porque yo lo viví y alguien que llega a tu vida y te da así una manito, te cambia. Entonces era devolver la mano”, aseguró.