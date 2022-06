Eliseo Salazar contra Raquel Argandoña: “Pensé que nos llevábamos bien”

Según Raquel Argandoña, Eliseo Salazar la abría amenazado con un arma después de descubrir una infidelidad

Por: Gaspar Marull 25 de junio 2022 · 20:39 hs

En estos momentos las relaciones entre Eliseo Salazar y Raquel Argandoña están tensas. La ex pareja del piloto, amenazó que si vuelve a ser desmentida, iba a revelar quién le habría regalado un arma a lo cual el piloto señaló: “Pensé que nos llevábamos bien”.

Toda la polémica surge porque Raquel Argandoña en mayo explicó en televisión los hechos de violencia que había vivido en lo que duró el matrimonio con Salazar, recordando incluso una amenaza con una metralleta.

“Él me engañó con una promotora, me doy cuenta de que él estaba con ella en el hotel Sheraton. Vuelvo a la casa y le armo la maleta -para expulsarlo del hogar-, pero cometí un error: primero le aviso a él antes que al taxi”, señaló Argandoña.

El taxi se suponía que iba a ir con las pertenencias de Salazar hacia la casa de la promotora, pero el ex-piloto llegó antes al hogar de la Quintrala.“Él saca una pistola, que era una pistola metralleta, pero dispara al aire justo cuando llega el taxista. Obviamente, estaba escuchando los balazos y le digo llame a los carabineros”, relató Raquel.

Argandoña aprovechó aquella instancia también para amenazar a su ex pareja si es que daba declaraciones: "El nombre o el seudónimo empieza con M y el apellido es con C. Murió y ha sido bien comentada la persona, así que si me vuelves a desmentir, yo voy a decir quién te regaló esa arma". La mamá de Kel Calderón precisó que se trata de alguien que estuvo relacionado a la dictadura militar lo que permitió que los espectadores empezaran a realizar especulaciones.

"Yo pensé que nos llevábamos bien. Me sorprendieron, porque pasó hace 40 años, pero lo que he aprendido de la vida, hay cosas que uno aprende con los años", comentó Eliseo Salazar en Podemos Hablar.

También recordó su relación con Raquel, afirmando que "fue un momento bonito, estuve enamorado de ella, lo que aprendí es quedarse con las cosas buenas de la vida".

"Ella rehízo su vida, yo la mía, estoy feliz, así que no voy a revisitar esos temas, le deseo lo mejor. Preferiría no seguir adelante con ese tema", apuntó Eliseo.

Eso si, aclaró en relación a la acusación de quién le había obsequiado el arma, "Nunca nadie me ha regalado nada relacionado con eso, por respeto a mi familia y al momento que estoy, no voy a revisitar eso", concluyó Salazar.