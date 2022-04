"Ella era muy coqueta": los testimonios de Loreto Aravena e Ignacia Allamand en favor de Nicolás López

Loreto Aravena y Nicolás López forjaron una amistad tras el divorcio de la actriz de Los '80, lo que quedó graficado en la declaración de la actual pareja de Max Luksic a la Fiscalía de Las Condes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 29 de Abril 2022 · 22:55 hs

Este martes fue declarado culpable del delito de dos abusos sexuales el cineasta Nicolás López, mientras se dieron a conocer los testimonios en su favor de actrices como Loreto Aravena e Ignacia Allamand.

Según indicó La Tercera, Loreto Aravena y Nicolás López forjaron una amistad tras el divorcio de la actriz de Los '80, lo que quedó graficado en la declaración de la actual pareja de Max Luksic a la Fiscalía de Las Condes en diciembre de 2018.

Respecto a las acusaciones de Josefina Montané, quien fue parte de Soltera Otra Vez, Aravena expresó que “siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu para ir mejorando”.

“Ella va a mucho eventos, por lo que nos topamos mucho. La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”, expresó.

Respecto a Lucy Cominetti, una de las personas que acusó acosos de Nicolás López en revista Sábado, Loreto Aravena sostuvo "que me sorprendieron sus declaraciones en el reportaje, porque ellos eran muy cercanos. Ella por lo general era muy coqueta con Nicolás“.

En tanto, en julio de 2019 prestó declaración Ignacia Allamand, quien se refirió a la denuncia realizada por D.G., aseverando que en el marco de la fiesta post estreno de Sin Filtro, ella le indicó que tuvo relaciones sexuales con Ariel Levy.

En esta línea, descartó estar presente cuando Nicolás López abusó de D.G., como lo señaló la denunciante, junto con aclarar que el cineasta no consume drogas.

“Nicolás no consume drogas, lo conozco hace diez años, ni siquiera marihuana (…) esto lo menciono en referencia a que en el reportaje B.W. menciona que Nicolás le ofreció cocaína”, aseveró.