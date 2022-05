"Ella hizo todo": Camilo Zicavo reveló detalles de su boda con Denise Rosenthal

Zicavo dijo que la música de de la fiesta tras el matrimonio incluyó reggaetón clásico, disco y funk. INSTAGRAM.

19 de mayo 2022

"Fueron preparativos de muchos meses en que la Denise se hizo cargo prácticamente de todo y yo opiné. Dije sí y no", fue una de las confidencias que realizó el músico Camilo Zicavo, al hablar por primera vez de manera pública sobre su matrimonio con la cantante Denise Rosenthal.

Fue en un evento realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, que el integrante del grupo Plumas accedió responder preguntas de la prensa sobre la ceremonia íntima realizada en marzo pasado.

En la ocasión, Zicavo se deshizo en elogios para su esposa, porque asume que "me hice cargo de muy poquitas cosas, no porque no quisiera, sino porque no me dejaron", consignó LUN.

“Ideas maravillosas”

"La Den tenía todo muy claro en su cabeza y tenía ideas maravillosas que cada vez que me las presentaba yo me enamoraba más de ella y de sus ideas", detalló respecto de los preparativos de la boda.

Contó también que Denise Rosenthal se tomó tan a pecho su rol organizando la ceremonia, que "estuvo desde la planificación hasta ese mismo día en la mañana decorando".

"Ella hizo todo", recalcó con énfasis. Luego, narró que el día del matrimonio la cantante "se levantó muy temprano, decorando cada arbolito. Es que ella es increíble", dijo sin ocultar su amor.

Y sin complejos, Zicavo asumió que para el día más importante de su vida "yo me encargué de ver el DJ. La lista fue fuerte al reggaetón clásico y harto disco y funk. No vi mucho yo, sólo tareas que me asignaban, como que hay que ir a buscar tal cosa o pagar otras".

Lo íntimo

Camilo Zicavo contó también que ambos coincidieron muy rápidamente con que se tenía que tratar de una ceremonia privada y muy íntima.

"Con Denise estamos acostumbrados, o nuestra pega gira tanto en torno a la exposición, que un momento así tan especial y tan único queríamos que no fuera atravesado por eso, sino que tuviera que ver más con lo íntimo", manifestó el músico.

Relató que el concepto de la boda era muy simple: "Estar con nuestra familia más cercana y nuestros amigos más cercanos. Y eso recorrió todo el matrimonio. Éramos 100 personas y habían cositas muy elegidas que comimos en el local, que es del papá de la Denise, con las canciones que elegimos nosotros. Todo muy íntimo", dijo.

Por último, Camilo Zicavo confirmó que junto a Denise Rosentahl ya tuvieron una breve luna de miel de 5 días. Pero "decidimos que en algún momento en el futuro nos daremos un mes para salir y recorrer Italia, comer pasta, algo rico", cerró.