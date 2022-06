Emeterio Ureta sorprende en PH: “Soy momio pero apoyemos a Boric”

"A lo mejor este cabro va a cometer algunos errores, pero démosle el apoyo. Creo que lo puede hacer bien, solamente se da vuelta en lo mismo”.

27 de junio 2022

El empresario Emeterio Ureta hizo un llamado a apoyar al gobierno de Gabriel Boric durante su participación en el programa Podemos Hablar.

“Soy un representante directo de la derecha de este país, soy momio, todo lo que tú quieras, pero después del nefasto gobierno que nos dejó Sebastián Piñera, apoyemos a este cabro, apoyemos al Boric”, dijo el conocido como Marqués del Arrayán.

Agregó que “démosle una oportunidad, déjenlo gobernar (…) A lo mejor este cabro va a cometer algunos errores, pero démosle el apoyo. Creo que lo puede hacer bien, solamente se da vuelta en lo mismo”.

El empresario, que se caracteriza por sus polémicas declaraciones, acudió hace pocas semanas a Costa Rica para celebrar el matrimonio de su hija, la periodista Tita Ureta.

“No se pueden creer lo que es este lugar. Estoy verdaderamente loco. Me han caído las lágrimas. Me pegué un discurso maravilloso. Acá está nublado, pero hace calor, llovió en la mañana un poco. Un clima espectacular, un día espectacular”, dijo muy feliz en esa ocasión.

Semanas antes también hizo una intervención en sus redes sociales desde un conocido restaurante santiaguino. “Buenas tardes amiguitas y amiguitos. ¿Cómo están? Aquí estamos, me vine a almorzar. ¿Estoy buen mozo o no? díganme, vamos a hacer una encuesta”, anunció y describió su opción gastronómica. “pollito al ajo con quesito parmesano, pisco... lo estoy pasando la raja. Vivan la vida. Háganme caso”. Luego sorprendió con un curioso aviso: “Busco señorita que me quiera amar, de 18 años a 55″.

En Podemos Hablar fue consultado por esta publicación, señalando que “lo escribí absolutamente en serio. El Marqués del Arrayán se puede dar este lujo”.

En esta línea, Jean Phillipe Cretton le preguntó si se consideraba machista, ante lo cual Emeterio Ureta reconoció que “Sí, desgraciadamente sí. Me da lata cuando llego a un banco y me dicen mira, hay que hablar con la señorita Orellana, la agente del banco. Y llegai arriba y sale una mina estupenda con traje de sastre y tú decís... uno estaba acostumbrado al gerente”.