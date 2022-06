Emilia Daiber confesó que estuvo al borde la muerte: "Estaba desahuciada"

Si bien su familia la llevó a un centro de salud, fue enviada de vuelta a su casa ya que “no era nada grave”. Sin embargo, su abuelo les dejó en claro que lo que le sucedía era “medio grave”. CHV

Por: Cristián Meza 25 de junio 2022 · 13:00 hs

La periodista Emilia Deiber fue una de las invitadas al último capítulo de Podemos Hablar donde confesó los problemas de salud que tuvo en su infancia y que la tuvieron al borde de la muerte.

Deiber estuvo en el programa de CHV junto a Maly Jorquera, Gaby Hernández, Emeterio Ureta y Eliseo Salazar.

La conductora de El Discípulo del Chef relató que el hecho ocurrió cuando era una niña. "Al año y medio estaba yo en casa y me vino una fiebre muy muy alta, estaba con mi abuela y en ese momento mi abuelo que era doctor estaba en la clínica y empecé con esta fiebre muy alta y me retorcía del dolor”.

Si bien su familia la llevó a un centro de salud, fue enviada de vuelta a su casa ya que “no era nada grave”. Sin embargo, su abuelo les dejó en claro que lo que le sucedía era “medio grave”.

“Era una meningitis bacteriana y ahí hospitalizada, con coma inducido, mi mamá y mi papá no lo podían creer. Mi viejo que ese entonces fumaba 50 cigarros, ni tampoco cree en Dios, dijo ‘no fumó nunca más’. Estaba desahuciada y si no iba a quedar con secuelas…”, detalló Emilia Daiber, quien agregó que "estuve varios meses en la UCI con coma inducido como una semana”.

"Lo bueno, que es lo genial, mi mamá me dice yo no sabía que iba a hacer, un nivel de angustia espantoso pero cuando me despierto me dice hue…, saliste hablando”, aseguró.

Respecto a este hecho, la periodista reconoció que "evidentemente yo no me acuerdo, pero tengo los relatos de mis papás, hasta el día de hoy mi mamá, obvio que se pone a llorar y yo he conectado justamente con esa historia porque ahora tengo un hijo”.

En la actualidad, Deiber sufre de una enfermedad autoinmune. “Todavía no se sabe si es una secuela o si siempre tuve esta deficiencia que hace que yo tenga esta enfermedad que tengo hoy”, sentenció.