En menos de un mes, Gary Medel pasó de denunciar inequidad en Chile a funar a trabajadores de la Salud

Gary Medel terminó recibiendo críticas por su "funa" a trabajadores de la salud. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 27 de mayo 2022 · 09:18 hs

Gary Medel se encuentra en el ojo del huracán luego del intento de “funa” que realizó a través de Instagram a funcionarios de la Seremi de Salud que no lo dejaron entrar al concierto de Karol G la noche de este jueves.

Lo que parece increíble es que hace menos de un mes, el futbolista y jugador de La Roja se refería a la inequidad en nuestro país a través de Twitter. Esto, luego de que en una entrevista reconociera que una vez que se retire del fútbol, vivirá en España.

Su decisión se enmarca en que Chile “no le garantiza la salud ni la educación a mi familia”, dijo en entrevista con LUN.

Para ejemplificar esto, contó que su madre “por tener preexistencia por enfermedades como la diabetes, no tiene previsión. Todo tiene que hacerlo en forma particular. Por suerte yo tengo los recursos para que ella se atienda bien, pero yo me pregunto ¿cómo lo hace la gente que no?”.

Las declaraciones de Gary Medell levantaron las críticas por parte del analista político Patricio Navia, quien afirmó que “todavía no sabe que tiene que le va a tocar pagar impuestos en España. Cree que para millonarios como él, todo es gratis.”.

Como era de esperar, el defensa no dudó en responder a Navia. “Claro, viví tres años en el país sin pagar impuestos, ¿no? Te fuiste para otro lado, no hice referencia alguna sobre los pagos de impuestos de ningún país”.

“Solo hablé de la calidad de vida de ambos. Y que 475k lean tus estupideces… ¿Millonario? Se dice Trabajador”, remató.

“Funa” a funcionarios de la Seremi

La noche del jueves, Gary Medel llegó hasta el Movistar Arena para ser uno más en el público y disfrutar del concierto de Karol G. El problema fue que a la hora de ser fiscalizado, funcionarios de la Seremi de Salud le impidieron el ingreso.

El problema fue que el futbolista se vacunó en esa misma jornada con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que evidentemente su Pase de Movilidad aún no estaba habilitado.

Aún así, no encontró nada mejor que realizar una transmisión en Instagram para “funar” a los funcionarios sanitarios. “Miren chiquillos, este es el hueón (sic) que tiene la cagá' acá del Seremi. Tengo las tres dosis”, insistía el deportista.

“¿Por qué no dai la cara, si eri autoridad sanitaria? Oye sanitario, da la cara si tengo las tres dosis, te cagai entero”, agregó, lo que provocó que los trabajadores alertaran sobre las “amenazas” que estaban recibiendo por parte de Medel.

Horas después de esto, fue la misma cuenta de la Seremi de Salud Metropolitana la que aclaró el motivo que le impidió a Gary Medel poder ingresar al concierto de Karol G: tenía su Pase de Movilidad inactivo.

“Todo ciudadano necesita un Pase de Movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido. El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido. El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social”, consignó.

Pese a que la intención de Medel era que los trabajadores de la salud fueran blanco de críticas, los comentarios terminaron girándose hacia él por no querer respetar los protocolos sanitarios impuestos en el país.