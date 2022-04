Ensayo de Metallica enfrentó a fans y vecinos en las redes sociales

El ensayo de Metallica enfrentó en redes sociales a los fans y los vecinos que deseaban dormir.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de Abril 2022 · 15:34 hs

Con las pilas puestas quedaron los fans del metal que, la noche del lunes, fueron testigos privilegiados del ensayo de Metallica para su concierto de mañana miércoles en el Club Hípico de Santiago.

Cuando dieron las 10 de la noche, la banda estadounidense inició las pruebas de sonido en el recinto ecuestre, las que se prolongaron hasta pasada la medianoche.

Y mientras los mayores y los más chicos de las casas circundantes buscaban conciliar el sueño en medios de canciones como "Through the never", "Memory Remains" o "One", los fans del cuarteto disfrutaron cada minuto y se dieron tiempo para compartir la experiencia a través de las redes sociales.

Hetfield, Ulrich, Hammett y Trujillo sacaron aplausos desde fuera del recinto, porque no son pocos los seguidores de Metallica que viajaron desde regiones para asistir al inicio de la gira sudamericana, en el marco del World Wire Tour de los norteamericanos.

Desde los alrededores del Club Hípico de Santiago los fans no solo escucharon a los músicos interpretar algunas de las más famosas cancines del cuarteto, sino también la inconfundible voz de Hetfield cantándolas íntegramente.

Respecto del clima, pues se anuncian lluvias en la Región Metropolitana para mañana, la producción sostuvo que para evitar el barro se están alistando carpetas para instalarlas en el recinto.

Molestia

Sin embargo, los altísimos decibeles y, especialmente, las altas horas de la noche en que se produjo la prueba de sonido, no dejaron contentos a todos.

Según consigna cooperativa.cl, el ensayo no fue bien recibido por muchos de los vecinos del recinto, quienes dieron a conocer su molestia con la autoridad, en particular a la alcaldesa Irací Hassler.

A final, entre los que estaban disfrutando del ensayo, y aquellos que expresaban su molestia, la prueba de sonido transformó a Metallica en tendencia en las redes sociales.