Equipo de Podemos Hablar estaría "un poquito molesto" con Pamela Díaz

Fue el pasado viernes cuando Pamela Díaz contó por qué no ha ido a Podemos Hablar.

Por: Rodrigo León 20 de julio 2022 · 13:28 hs

El periodista Manu González aseguró que el equipo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, estaría “un poquito molesto” con Pamela Díaz, luego de las declaraciones donde aseguró que la habían bajado tres veces del espacio.

El pasado viernes en Me Late Prime, “La Fiera” no quiso entrar en los detalles de esta situación, pero sí reconocía que en una de esas oportunidades, fue por decisión propia. “Es que hay gente que no me gusta en el programa y no voy a ir con gente que no me agrada”, señaló.

“Hubo un problema, que yo no puedo decir ahí, pregúntenle a la producción”, agregó, y para cerrar el tema, dejó en claro que “yo no me hago cargo de esas cosas”.

En Zona de Estrellas, Manu González profundizó en este tema y aseguró que se había comunicado con el equipo de Podemos Hablar de Chilevisión para saber cómo habían reaccionado a las declaraciones de Pamela Díaz.

“Hablé con la producción de Podemos Hablar y están un poquito molestos con las declaraciones, porque no es así”, aseveró el panelista del programa de Zona Latina.

No lo van a transparentar

En ese sentido, González aseguró que le habían dicho que en solo dos oportunidades habían bajado a Pamela Díaz por motivos que “no tienen por qué transparentar”.

Seguido a eso explicó que en febrero “se invita a Pamela Díaz, ella dice que sí y ahí se da la crisis en la pareja. Cuando se iba acercando la fecha de grabación, Jean Philippe estaba complicado porque era difícil estar con su ex pareja”.

Por lo mismo, la producción habló con “La Fiera” pero “no para quitarle la invitación, sino que posponerla para otra oportunidad”. Sin embargo, la comunicadora habría reclinado porque la nueva fecha topaba con su apretada agenda.

Además, como supuestamente terminó su relación con Cretton, simplemente optó por no ir al espacio de Chilevisión.