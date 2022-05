"Era su preferida": Monse Álvarez reveló el particular sueño que tuvo con Arturo Vidal

"Como que me consideraba la mejor abogada de su bufete, así como respeto total", dijo Monserrat al relatar su sueño con Arturo Vidal. FOTO: Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de Mayo 2022 · 14:38 hs

"La Monse descarga en los sueños. Yo no sueño nada, me da rabia, voy a empezar a inventar sueños", fue la reacción que tuvo Julio César Rodríguez, tras enterarse del último sueño de su compañera en el Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez, y que incluía al ni más ni menos que al crack de la Roja, Arturo Vidal.

El matinal de Chilevisión transcurría con normalidad cuando la periodista le comentó a su colega que "anoche soñé con (Arturo) Vidal". Y luego de que éste le preguntara si creía que había sido porque hablaron "de la respuesta de Gary Medel a Pato Navia", Monserrat le dijo que no, que en realidad había sido "porque (el King) puso una demanda contra su primo".

"Soñé con Arturo Vidal. ¡Las tonteras que sueño! Que yo era de su bufete de abogados, que lo defendía y era su preferida", relató Monse, según indica pagina7.cl.

La mejor

Y tras el reclamo de Julio César en cuanto a que él no sueña, la conductora continuó con su relato: "Recuerdo que estaba sentada en mi cama llena de papeles, como revisando expedientes (para ayudarlo)", contó.

"No quiero inventar el sueño. Llegaba (Vidal) con su mohicano y me saludaba con mucho cariño. Como que me consideraba la mejor abogada de su bufete, así como respeto total", agregó a continuación.

Según concluyó luego la conductora del Contigo en la Mañana, habría soñado con Arturo Vidal porque antes de dormirse anoche se quedó leyendo los pormenores y antecedentes de la querella que presentó el volante de la Roja en contra de su primo Carlos Albornoz Pardo de administración desleal y contrato simulado.

La demanda de Vidal

La acción judicial fue presentada por el futbolista del Inter de Milán el pasado 21 de abril. En ella, valora los daños sufridos en unos 5 millones de dólares (4.000 millones de pesos chilenos).

Según se precisa en el texto, Albornoz realizó traspasos de bienes que el volante dijo no haber aprobado. Eso, además de numerosas solicitudes de créditos, en las que Vidal aparece como aval, sin haber tenido su consentimiento.