"Eres parte de la corrupción": la discusión tuitera entre Fulvio Rossi y Claudio Narea

La discusión entre Claudio Narea y Fulvio Rossi ocurrió durante la jornada de este martes. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 29 de junio 2022 · 12:16 hs

El ex senador Fulvio Rossi y el músico Claudio Narea se enfrascaron en una discusión a través de Twitter, luego de que el primero se manifestara respecto a quienes lo descalifican por su apoyo al Rechazo de cara al Plebiscito de Salida.

“Muchas cuentas que hoy me descalifican por apoyar el Rechazo ayer me aplaudían cuando presenté proyectos de matrimonio igualitario, aborto terapéutico, eutanasia, legalización cannabis, cuotas de género, VIF, anti discriminación, nacionalización de litio… Es bueno practicar la tolerancia”, expresó el integrante de Amarillos por Chile.

A raíz de esas declaraciones es que el ex integrante de Los Prisioneros ironizó con sus palabras, al recordarle que “tú eres parte de la corrupción, no está mal que te inclines por el Rechazo. Te apoyo”.

Pero Fulvio Rossi no se quedó de brazos cruzados y le respondió a Claudio Narea. “Fuera por conductas impropias el corrupto serías tú. Te caracterizas por tirar mierda a los que no piensan como tú y déjame decirte que no eres una lumbrera”, indicó.

Lejos de terminar la discusión, el guitarrista arremetió nuevamente contra el ex parlamentario, expresando que “por políticos como tú es que ya nadie les cree nada, Fulvio conducta impropia Rossi”.

“Menos mal que no te dedicaste tú a la política porque si fueras tan bien político como músico… (Me refiero a tu versión solista, no a Los Prisioneros de Jorge González)", remató Rossi.

Para terminar la discusión, Claudio Narea le envió un último mensaje a Fulvio Rossi: “Te conocí de potrillo. El poder corrompe y lo sabes. No te cree nadie ahora. Y aquí se acaba este diálogo. Saludos”, cerró.