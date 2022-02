"Es mejor apoyar a los medios...": Juan Sutil confirmó su interés por comprar CNN Chile

Juan Sutil aseguró que en la prensa, actualmente, ha habido "mucho activismo". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 23 de Febrero 2022 · 12:10 hs

Durante una entrevista en Radio Cooperativa, el presidente de la CPC, Juan Sutil, confirmó su intención de comprar el canal de noticias CNN Chile y así entrar de lleno en la industria de medios de comunicación.

Sus declaraciones ocurren luego de que durante el fin de semana fuera el Diario Financiero el que revelara esta información.

Al ser consultado sobre el tema, Sutil reconoció que está en conversaciones “preliminares” y que había firmado un acuerdo de confidencialidad que, “lamentablemente”, se filtró. “No por mí ni por nosotros, que somos muy pocos los que estamos estudiando esto”, aseveró.

Además recordó que tiempo atrás había reconocido que estaba estudiando esta posibilidad, tomando en cuenta que “la forma de comunicarse ha cambiado radicalmente”.

“Creo que es muy importante que los canales, las radios y la prensa busquen la veracidad, y en ese sentido yo creo que podemos contribuir a aquello y eso es lo que nos motiva”, precisó Juan Sutil sobre la idea de adquirir CNN Chile.

En el programa El Diario de Cooperativa le preguntaron si esto se debía a que creía que los empresarios tenían poca voz en los medios. “Lo veo de una forma distinta, creo que, y en eso estoy muy de acuerdo con don Ascanio Cavallo, la prensa, algunas prensas, porque no podemos hablar de todos; ha habido mucho activismo y creo yo que la prensa lo que tiene que hacer es tener más narrativa y la búsqueda de la verdad, que es bastante subjetiva porque hay que investigar para encontrarla”, explicó.

“A mí me parece que la prensa no puede, o el periodista, no puede instalar una verdad absoluta, propia, y en ese sentido creo que es mejor apoyar a los medios de comunicación para que puedan hacer su tarea”, añadió.

En esa misma línea, Sutil recalcó que “es muy importante que exista el adecuado pluralismo, que exista la rigurosidad de encontrar la verdad y que exista también la posibilidad de hacer una buena prensa, adecuada”.