"Es muy exagerada": Raquel Argandoña volvió a criticar a Cami por su rol de coach

Por: Rodrigo León 14 de julio 2022 · 11:59 hs

La panelista de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña, se sumó a las críticas que ha recibido en el último tiempo la cantante Cami, a raíz de su rol de coach en The Voice Chile.

Recientemente, la intérprete de “Querida Rosa” se ha referido en dos oportunidades a los comentarios que ha leído en redes sociales, reconociendo cuánto la afectan, sobre todo tomando en cuenta que es la única de sus colegas que recibe este tipo de mensajes.

Por lo mismo, la intérprete hizo un llamado a los seguidores del programa a que dejen de enviarle críticas y se concentren en los logros que están teniendo los participantes en la competencia.

En el programa de Zona Latina, Argandoña abordó las recientes declaraciones de la artista chilena que obtuvo el segundo lugar en el estelar, cuando fue transmitido por Canal 13.

“Ella es muy exagerada. La gente la critica por su rol de jurado, no la critican a ella como persona. Ella de repente exagera mucho, hace comentarios, gestos, que llora”, sostuvo Raquel Argandoña sobre Cami.

En esa misma línea, planteó que “a lo mejor la franquicia, cuando compran la franquicia, los jurados de ahí son así, exagerados. También criticaban a la Yuri. ¿Se acuerdan cuando la criticaban? La Yuri al lado de ella no es nada”.

No es primera vez

Anteriormente, Raquel Argandoña ya le había dedicado algunas palabras a Cami por su desempeño en The Voice Chile.

El pasado mes de junio, la panelista sostuvo que “ha sobreactuado” a la hora de evaluar los shows y que “de repente veo y ay que lindo que maravilloso, entra otro y ay no sensacional, maravilloso. Todo para ella es fantástico".

“Yo no sé si después ella de verdad es coach de los participantes o solamente para la cámara, a mí no me consta”, agregó.