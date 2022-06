"Es pasarlo bien": la confesión de Juan Falcón sobre su relación con actrices en teleseries

Juan Falcón reveló que con este "cariño" que se hacían con actrices, los personajes "resultaban mejor". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 29 de junio 2022 · 10:09 hs

El actor Juan Falcón reconoció que con sus compañeras de elenco durante las grabaciones de distintas teleseries se hacían “cariño” y que con esto “los personajes resultaban mejor”.

Sus declaraciones ocurrieron en la edición de este martes del programa Pero Con Respeto, oportunidad en la que Julio César Rodríguez le consultó si alguna vez se había enamorado de alguna colega.

“Yo creo que pudo haber sido. Pero salgamos de ahí porque no voy a hablar de nombres”, advirtió el actor de entrada. Sin embargo, aseguró que “uno igual, con el trabajo de todos los días y viviendo juntos fuera de la casa, la ley del segundo peaje”.

En ese sentido, Falcón aseguró que eran situaciones que “ocurrían” y prefirió hablar “de los demás” para estas situaciones.

“Hay varios colegas que han sido pareja un tiempo… No resulta mucho las relaciones de los actores, terminan separándose después. Al final es pasarlo bien, éramos jóvenes y vigorosos”, aseveró.

Sin embargo, Juan Falcón indicó que “no digo que no me haya portado mal, en algún momento lo hice, un touch and go. Era una especie de cariño entre nosotros, era querernos. Muy conveniente porque los personajes resultaban mejor”.

La farándula

El actor recordó que en la época en que ocurrían estas situaciones, en Chile “había harta farándula (…) Se filtraban estas cosas y ahí era complicado”.

“Igual uno se seguía escondiendo, pero uno lo negaba todo. Un caballero no tiene memoria”, agregó.

Juan Falcón recordó que los periodistas llegaban a su casa o en los eventos “estaban ahí y te la soltaban ahí”.

"Lo mejor era hablar y agarrarlos para el huebeo (sic). Zafabas mejor. Creo que es más inteligente eso, porque cuando te vas enojado dicen ah debe ser verdad. Das más motivos", indicó.