"¡Es tan difícil de entender!": La respuesta de Katherine Orellana tras la alerta de Patricia Maldonado

No está claro si fue por la reacción de profundo dolor que tuvo Patricia Maldonado ante el video que posteó hace un par de semanas, o en respuesta a algún comentario que le hizo alguien más, pero la cantante Katherine Orellana volvió a referirse hoy al episodio que apenó al extremo a la expanelista del Mucho Gusto.

Fue en los primeros días de julio cuando la ex integrante de Rojo se filmó con un polerón blanco y tras saludar "a todos los pecadores de mi mundo", reconoció que "estoy hecha mier...", mientras su rostro reflejaba toda su pena.

"No importa, yo me paro", dijo. Y lo reiteró: "Esa es la hue...que yo quiero explicarles: me paro", dijo en la ocasión.

Profundamente afectada por el video, ésta semana Patricia Maldonado contó que "estuve viendo a Kathy Orellana. Subió unas imágenes que duele el corazón, porque es una chiquilla con mucho talento, con una voz muy privilegiada", dijo primero.

"Me afecto, porque la adicción es una enfermedad", aseveró, y recalcó que "lo que hay que hacer es ayudarla, no criticarla".

Tras reiterar que ver el video de la cantante le dio "mucha, mucha pena", Patricia Maldonado afirmó: "Si te vas a parar Kathy. Y vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo. Yo sé que lo vas a lograr", cerró.

Nuevo posteo de Kathy

Fuera o no por lo dicho por Patricia Maldonado, lo concreto es que Katherine Orellana volvió a usar las historias de su cuenta de Instagram para referirse al tema.

Con un rostro más compuesto y acompañada de alguien a quien prefirió parar el rostro, Kathy escribió. "¡Es tan difícil de entender! ¡Que nos caímos pero será para todos pararnos!"

"Gracias a todos los que estuvieron en aliento", añadió, y cerró el posteo con la frase: "Otra página sigue y otra canción nace".