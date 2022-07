"Es un show": el cruce de declaraciones entre Daniel Stingo y Gonzalo Feito

Gonzalo Feito ironizó con la negativa de Daniel Stingo de asistir al programa Sin Filtros. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 06 de julio 2022 · 12:07 hs

El ex convencional constituyente Daniel Stingo y el periodista Gonzalo Feito han protagonizado una serie de declaraciones cruzadas en los últimos días, luego de que el primero se negara a asistir al programa Sin Filtros.

Todo comenzó el lunes cuando el conductor del programa político de Canal Vive! señaló que han estado más de una semana tratando que pueda ser parte del panel. “Le quiero hablar a Daniel (Stingo). Hemos estado aproximadamente 7 u 8 días fácil tratando de que vengas al programa. Te han escrito, te han mandado WhatsApp…”, aseveró.

“Has dicho tres cosas por las cuales no puedes venir. Que no tienes tiempo, nosotros podemos ordenar nuestra grabación para que vengas. Que no te gusta que la gente grite tanto, podríamos hablar más despacio, y tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan”, agregó Feito.

Posterior a las declaraciones de Gonzalo Feito, durante su participación en el late Síganme Los Buenos, Daniel Stingo fue consultado sobre por qué no ha aceptado la invitación a asistir a Sin Filtros.

“Creo que no es un programa político, es un show, como una copia de los espacios argentinos, que les gusta gritar”, señaló de entrada.

El abogado explicó que “si yo estaba metido en política, por lo menos este año, voy a un programa político, pero no ahí, donde hay gente que no deja hablar a otros”, acotando que está cargado al Rechazo, por lo que “para qué voy a ir, tengo todo el derecho”.

“Show de televisión”

Horas después de los dichos de Daniel Stingo, Gonzalo Feito aprovechó una nueva edición de Sin Filtros para responder.

“Estaba haciendo zapping tranquilo en la casa, y me encuentro con Daniel Stingo…”, dijo, para mostrar sus declaraciones a los televidentes. Seguido a eso, dieron cuenta de algunas imágenes del abogado cuando era parte de Mucho Gusto, recordando su participación en diversas dinámicas.

Con cierta ironía, Feito indicó que “quizás nos hemos equivocado en invitarlo a un programa que para él es un show. Evidentemente, no se prestaría para ir a un show de televisión”.

“No me imagino a Daniel Stingo yendo a un show de televisión… ¿O alguien de ustedes se lo imagina rompiendo globos, jugando a la sillita musical? ¿Un tipo tan serio prestándose para shows televisivos?”, cuestionó.

A pesar de esto, Gonzalo Feito dejó extendida la invitación a Daniel Stingo para asistir a Sin Filtros.

“Daniel, igualmente estás cordialmente invitado cuando quieras a Sin Filtros”, cerró.