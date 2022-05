"Es una mujer valiente": Amaya Forch defendió a Pin Montané tras ninguneo de Loreto Aravena

Junto con defender el talento actoral de su amiga Pin, Amaya cuestionó el prejuicio que aún existe contra la belleza. FOTO: Agencia UNO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 02 de Mayo 2022 · 16:20 hs

Para nada le gustaron a Amaya Forch los cuestionamientos al talento actoral de Josefina Montané que realizó su colega Loreto Aravena, en el marco de las declaraciones que entregó esta última por el caso de Nicolás López.

La intérprete de Claudia en la serie 'Los 80', de Canal 13, fue una de las personas que prestaron testimonio a favor del director de cine, que la semana pasada fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual, y absuelto del cargo de violación.

Según trascendió, Loreto dijo en su declaración que "la conozco (a Josefina Montané) desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa".

También aseguró que a Pin "le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu, director de Soltera Otra Vez, para ir mejorando. “Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita", afirmó Aravena.

Prejuicio ante la belleza

Luego de conocer lo que Aravena dijo sobre su amiga, Amaya Forch decidió sacar el habla para defender a Pin.

Para ello utilizó sus historias de Instagram. "Estuve junto a la Pin Montané en el programa The Covers. Y puedo requetecontra asegurar que es una actriz/cantante con un tremendo talento, dedicación y esfuerzo", partió contando Amaya.

La también actriz cuestionó además el "ver cómo el prejuicio ante la belleza sigue existiendo".

"A la @pin_montane no la toquen. No solo es talentosa, trabajadora, dedicada, creativa y bella. También es una mujer valiente", cerró el tema.

Josefina Montané fue una de las actrices que entregaron sus testimonios a la Revista Sábado en 2018, lo que derivó en el juicio en el cual Nicolás López fue declarado culpable de dos cargos de abuso sexual.