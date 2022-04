"¿Esa es la actitud?": Faloon fue eliminada con escándalo del Aquí Se Baila

Faloon culpó al bailarín de su llegada solitaria al escenario, pero igual fue eliminada del programa

Por: Juan Pablo Ernst 27 de Abril 2022 · 13:15 hs

Con escándalo fue la eliminación la noche del martes de Faloon Larraguibel del estelar Aquí Se Baila, luego que la rubia acusara a su compañero bailarín de abandonarla en pleno programa.

La polémica se empezó a cocinar cuando Faloon se presentó sola en el escenario. Y ante la cara de sorpresa de todos, aseveró que no sabía dónde estaba en ese momento Marlon Fuentes, su compañero en el baile.

"No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden afectar el baile", aseveró la ex Yingo.

Y tras indicar que había tenido algunos inconvenientes típicos de un ensayo general con su bailarín, cerró el tema asegurando con molestia que "no voy a hablar nada más de él, porque no está presente".

Video el ensayo

Pero la cosa no terminó ahí, porque la producción mostró un video del ensayo al que aludió la blonda, en la cual se evidenciaba la molestia del bailarín por lo desmotivada que se mostró Larraguibel.

Ahí ella retomó la palabra para intentar defender su postura ante el conflicto: "(Son) cosas que pasan, pero no sé cómo explicarlo. Esas cosas que pasan tienen que quedarse detrás de bambalinas, tú tienes que salir en televisión con la cara llena de risa. Y aquí estoy, cumpliendo con mi trabajo", sostuvo.

Sin embargo, a Fran García-Huidobro no le bastó "Por las imágenes que acabamos de ver, ¿Esa es la actitud de ensayo señora Larraguibel? Usted no estaba ensayando, estaba marcando el paso, fue lo que vimos todos, no es algo que yo me enteré por cahuín", comentó Fran.

El bailarín

Aunque no estaba de cuerpo presente para dar a conocer su posición, Marlos Fuentes dejó grabado un video que fue mostrado en el programa. Allí, el bailarín lanzó sus dardos contra su compañera de baile.

"No están las condiciones para bailar, no me refiero a la producción, el trabajo es en conjunto de dos. Si yo entrego todo de mí, espero lo mismo (…) Si no tengo un partner con el que pueda compartir eso, no se puede bailar", sostuvo, según consigna lacuarta.com.

Para cerrar, llamó a sus colegas a hacerse respetar: "No se dejen pasar por encima, es súper importante que nos respetemos nosotros mismos, tiremos parar arriba nuestro gremio. Ni acá ni en ningún programa que vayan", cerró.