"Ese es el secreto": Jorge Zabaleta desmenuza su amistad con Pancho Saavedra

Fueron cuatro países y 16 ciudades los que recorrieron Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra para Socios por el Mundo. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 04 de Marzo 2022 · 13:12 hs

Luego de su última teleserie, Juegos de Poder (2019), Jorge Zabaleta dejó a un lado las producciones nacionales y en el último tiempo lo hemos visto en una nueva faceta al mando de programas como Socios de la Parrilla y, desde este sábado, en Socios por el Mundo junto a Pancho Saavedra.

El actor conversó con EL DÍNAMO sobre este giro que le dio a su carrera recalcando que “no siento que esté en la animación”, sino que “estoy haciendo cosas que tenía ganas de hacer. Me estoy tomando un descanso y nunca he dicho que me he retirado de las teleseries”.

“Me estoy tomando una pausa y en esa pausa he querido hacer otras cosas que me tienen entretenido y que tenía ganas de hacer. Justo se dio que con el Pancho empezamos a trabajar juntos, nos hicimos amigos y empezamos con los proyectos. La pandemia impulsó también que hiciéramos los en vivo y que la gente los recepcionara bien”, comentó.

Además, insistió en que “estoy muy entretenido haciendo lo que hago, llegué a un punto en que puedo hacer lo que tengo ganas y eso me tiene feliz. Siento que he trabajado siempre para este momento, y lo estoy disfrutando muchísimo”.

“Las teleseries me encantan pero hay que dedicarles demasiado tiempo, 9, 10 u 11 meses con dedicación exclusiva, y eso es lo que a veces me puede frenar o complicar”, manifestó.

Sobre la amistad y el vínculo laboral que mantiene con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta destaca que el animador de Canal 13 “es un gallo muy de verdad y yo creo que ahí nos complementamos bien. Además, es muy generoso para trabajar y eso me gusta”.

“Desde que entramos a trabajar en Unimarc nos hemos entendido muy bien y hemos hecho una gran amistad, ese es el secreto de todo”, sostuvo.

Socios por el Mundo

Tras el fin de Socios de la Parrilla, Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra volverán a las pantallas de Canal 13 con el nuevo programa de viajes Socios por el Mundo, el que los llevó a conocer distintos países tanto en Europa como en África.

Serán en total 16 ciudades visitadas, entre ellas Marrakech, Esauira, Merzouga, Córdoba, Madrid, Valencia, Roma, Nápoles, Amalfi, El Cairo y Luxor; 60 días de viaje en total, 200 horas de grabación, 30 horas de vuelo, 3.000 kilómetros recorridos por tierra, 250 kilómetros recorridos en barco, 20 kilómetros en bicicleta y 17 Patrimonios de la Humanidad visitados.

Sobre este desafío, Zabaleta recalcó que lo más complejo en estos territorios es que “son siempre las autoridades de los países y las trabas que ponen”.

“Egipto y Marruecos son países que exigen mucho, uno no puede grabar donde quiera o uno va siempre escoltado con alguien del gobierno, entonces no puedes mostrar lo que quisieras mostrar. Las leyes, las reglas, lo que se puede o no mostrar, eso es lo más complejo”, reveló.