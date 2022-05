Esposa de Gary Medel por escándalo con Seremi de Salud: "Se felicita en público y se corrige en privado"

La esposa de Gary Medel también habló de su futuro y la posibilidad de volver a Chile.

Por: Juan Pablo Ernst 31 de mayo 2022 · 12:59 hs

Apenas dos frases dedicó la periodista española Cristina Morales para referirse al episodio protagonizado la semana pasada por su marido, el futbolista Gary Medel, cuando funcionarios de la Seremi de Salud le impidieron el ingreso al Movistar Arena, donde Karol G ofrecía un concierto.

Ese día, el seleccionado nacional decidió realizar una transmisión en vivo para que sus seguidores “funaran” a los trabajadores por no dejarlo entrar al recinto pese a que se había vacunado con su tercera dosis esa misma jornada.

Durante la transmisión el bicampeón de la Copa América humilló a las persona que estaban realizando su trabajo, por lo que no extrañó que el tiro le saliera por la culata y recibiera muchas críticas por su actitud prepotente.

Lo que Medel no sabía, es que la activación del Pase de Movilidad no era automático, por lo que de igual manera no hubiera podido disfrutar del show de la colombiana. Esto provocó que el futbolista recibiera una ola de críticas en su contra, motivándolo a publicar una disculpa en redes sociales.

Aún así, desde la Seremi de Salud anunciaron que presentaron una denuncia en su contra ante la Fiscalía.

A días de este escándalo, la esposa del jugador del Bologna fue consultada sobre el tema a través de su cuenta de Instagram, donde realizó una dinámica de preguntas y respuestas.

Ante la pregunta, decidió ser escueta. Cuando un seguidor le preguntó directamente si le había dicho algo a Gary Medel por lo que había ocurrido en las afueras del recinto donde se presentó la cantante y compositora colombiana, Cristina Morales sólo respondió: "Se felicita en público y se corrige en privado".

¿Volverá a Chile?

Pero la actitud de Gary Medel en el concierto de Karol G no fue lo único que le preguntaron los fans del seleccionad a su esposa. Claro, porque muchos son hinchas de Universidad Católica y hace rato están con la duda de si el "Pitbull" volverá a reforzar el equipo en una fecha próxima.

"¿Es verdad que no le das permiso a Gary para volver a la UC?", le preguntó uno sin amagues.

Junto a unos emojis de risa, la periodista respondió: "¿Acaso piensan que soy su madre? El trabajo es trabajo, que vaya donde tenga que ir, ¿no?".

Pero más allá de del tema laboral, fue otra respuesta de Cristina Morales la que entregó luces sobre las posibilidades de que el matrimonio se venga a vivir a Chile.

"¿Cuándo a Chilito?", preguntó otro seguidor. Y la esposa de Gary Medel fue clarita: "¿La verdad? Difícil. A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir (No lo digo por la gente, eh)", publicó Morales.