"Está dando la hora": regreso de Tonka a la pantalla generó ola de comentarios

Como era de esperar, el "Caso Relojes Vip" fue recordado rápidamente en redes sociales tras el regreso de Tonka a la pantalla chica. FOTO: Instagram Canal 13.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de Mayo 2022 · 15:54 hs

Era un regreso esperado el de Tonka Tomicic a las pantallas de Canal 13. Por una parte, eran muchos los que la extrañaban desde el fin del Bienvenidos, a fines del año pasado. Y, por la otra, no faltaron tampoco los que querían dejar destilar su humor negro en las redes sociales, a raíz del bullado "Caso Relojes Vip".

Y el retorno de Tonka fue, como se esperaba, en un estelar de la estación televisiva. Así, se lució de inmediato como jurado de Starstruck, el nuevo espacio de talentos de Canal 13, que debutó este lunes 2 de mayo.

Junto a ella José Alfredo Fuentes, Andrea Tessa y Álvaro Escobar evaluarán a los concursantes, mientras que Sergio Lagos está a cargo de la conducción.

Tonka y sus compañeros del jurado mostraron de entrada cuál será el tenor del programa, tras lucirse con un musical interpretando el tema "The time of my life" de la película "Dirty Dancing", según detalló lacuarta.com.

Reacciones

Pero más allá del estreno de Starstruck y las novedades que trae el programa de talentos, en el que tres desconocidos se unirán para realizar tributo a un gran artista por medio de musicales, sin duda que fue el regreso de Tonka a la pantalla chica la que animó las redes sociales durante la jornada.

Es que el morbo por el el "Caso Relojes Vip" mantuvo tecleando a varios.

"Tonka dando la hora" y "me gusta, qué bueno que haya vuelto", fueron sólo algunos de los comentarios que se podían leer en las redes sociales.