"Esta es una competencia...": Matías Vega se convirtió en el octavo eliminado de "Aquí Se Baila"

24 de Febrero 2022

La noche de este miércoles, Matías Vega se convirtió en el octavo eliminado de Aquí Se Baila luego de la decisión del jurado que no fue unánime.

Durante la jornada de eliminación del estelar de Canal 13, el locutor junto con Emilio Edwards obtuvieron los puntajes más bajos, por lo que tuvieron que enfrentarse en la denominada Batalla Final, donde en 45 segundos tenían la posibilidad de presentarse una vez más.

Vega lo hizo al ritmo de “U can’t touch this” de MC Hammer, mientras que Edwards hizo lo propio con “Locked out of heaven” de Bruno Mars.

Karen Connolly, presidenta del jurado de Aquí Se Baila, anunció que con dos votos contra uno, el nuevo eliminado de la competencia sería Matías Vega.

“Quiero agradecer el espacio que me permitieron para poder crecer y desarrollarme, que es una de mis misiones en la vida”, dijo el joven, agregando que por él habría llegado hasta el final. “Por mí hasta habría animado este programa”, bromeó.

Vega también le dedicó palabras a su compañera de baile, Francia, "que ha sido una compañera, no me ha dejado a sol ni sombra y me ha dado el consejo más importante que es que cuide mi cuerpo y le he hecho caso.

“Agradecer a la gente de vestuario, a maquillaje, a mis compañeros que son fenomenales”, agregó, para luego finalizar, señalando que “esto es una competencia, uno lo tiene que tener claro, y estas instancias se pueden dar”.