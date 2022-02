"Estaba sufriendo mucho": revelan por qué Gala Caldirola no apoyó públicamente a Iván Cabrera

Según la periodista Mariela Sotomayor, Gala Caldirola se mantuvo en contacto por harto tiempo con Cabrera. AGENCIA UNO/ARCHIVO

20 de Febrero 2022

Un nuevo antecedentes se dio a conocer durante estos días sobre el quiebre amoroso entre la modelo Gala Caldirola y el bailarín Iván Cabrera, luego que este último fue denunciado por una ex pareja de abuso -la propia víctima después negó todo-.

Según desclasificó la periodista Mariela Sotomayor en el programa Me Late de TV+, Gala Caldirola apoyó en privado a Cabrera y no lo hizo público para no perjudicar al padre de su hija, Mauricio Isla.

“Conversé con Iván y lo que yo tengo entendido es que Gala, cuando pasó esto, no fue que cortara la relación así 100% y dijera no, ya, chao, nunca más. Ella estaba sufriendo mucho y se comienza a comunicar con una amiga de Iván Cabrera. Una amiga con la que él se fue a vivir”, contó Sotomayor.

Respecto a los supuesto diálogos que sostuvo Cabrera con Caldirola tras el escándalo, Soto Mayor dijo que la modelo “empieza a hablar con él y le dice en el fondo que ella no puede apoyarlo públicamente porque teme todo lo que pueda ocurrir para adelante con Mauricio Isla y con su hija. Es súper delicado lo que les estoy contando”.

"Ella estaba sufriendo mucho porque tenía ganas de acercarse a Iván, de poder hablarle y hablar todo el tema, pero había un tema muy importante para ella que era su hija, entonces no quería ni pensar en que Mauricio Isla pudiera tomar algún tipo de acción por acercarse ella a Iván. En el fondo, le quiso decir yo tengo a mi hija conmigo y no voy a arriesgarme", profundizó la panelista de Me Late.

Cómo era la relación entre Cabrera y Caldirola

La periodista Mariela Sotomayor aprovechó la instancia para repasar una antigua entrevista que le hizo a Iván Cabrera, donde habló de la relación que tenía por esos días con Gala Caldirola.

Según la comunicadora, durante su relación con Gala Caldirola el Potro Cabrera debió “aguantar mucho” porque en redes sociales las personas criticaban que estuvieran juntos.

“Lo otro que me llamó la atención, es que él me decía que mucha gente decía que Gala es una persona que vive de los lujos que le da su relación con Mauricio Isla, y él me decía que esto no era para nada así. Al contrario, ella se sostiene absolutamente sola económicamente”, contó.