"Estamos bailando tres": participante de Aquí Se Baila anunció que está embarazada

Hasta el momento, se desconoce quién acompañará a Christian Ocaranza en el resto de la competencia de Aquí Se Baila.

23 de Marzo 2022 · 09:33 hs

En la edición de este martes de Aquí Se Baila, una de sus participantes entregó la sorpresiva noticia de su embarazo luego de presentarse ante el jurado. Fue María Isabel Sobarzo quien reveló que se convertirá en madre por segunda vez dentro de los próximos meses.

Sergio Lagos, previo a conocer la evaluación del jurado, entró al estudio y señaló que “no sé cómo enfrentar esto, porque antes de ingresar esta dupla estaba la escoba allá atrás, no por algo dramático, sino por algo muy alegre”.

El animador le pidió a la bailarina revelar el motivo, momento en el que ella tomó la palabra. Con mucha emoción, Sobarzo afirmó que “este programa me ha traído muchas cosas, desde reencontrarme con mi compañero de la vida”.

“Me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo”, anunció María Isabel Sobarzo en Aquí Se Baila, lo que provocó que sus compañeros corrieran hacia ella para felicitarla.

La ex Rojo indicó que “el programa me ha traído de todo y me trajo una bendición que la verdad estaba esperando hace un tiempo… Mucho tiempo ya con mi marido”. En esa misma línea, agregó que “nosotros ya tenemos un hijo, pero hace mucho tiempo que estaba en planes y no pasaba. Mira las cosas de la vida”.

“Le entregue esa decisión a Dios. Le dije que por favor si quería que fuera madre de nuevo, antes de los cuarenta. Yo cumplo cuarenta este año en agosto”, sostuvo, para luego cerrar, indicando que “el baile me ha traído todo, el programa me ha traído todo. Así que van a ser todos tíos”.

La noticia de María Isabel Sobarzo provocó, además, su salida de Aquí Se Baila, para cuidar su salud, dejando a su compañero, Christian Ocaranza, en un limbo. De momento, solicitó buscar a otra pareja para continuar en competencia, pero espera poder bailar con un hombre y no con una mujer.