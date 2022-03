"Están muy nerviosos": Jorge Said explicó disparo al aire de militares ucranianos durante despacho

Jorge Said aclaró que se encuentra en perfectas condiciones tras tenso despacho. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 02 de Marzo 2022 · 13:10 hs

El periodista Jorge Said salió a explicar el tenso despacho que realizó la mañana de este jueves en el matinal Tu Día. Cuando relataba la situación de Kiev, capital de Ucrania, se encontró con un grupo de militares que terminaron realizando disparos al aire.

Esta situación preocupó al equipo del programa que se encontraba en el estudio, pero rápidamente aclararon que el notero se encontraba en buenas condiciones.

Más tarde, el propio Said tuvo que salir a explicar el complicado momento que vivió. “Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos (los militares) están haciendo control y aquí hay disparos… Están muy nerviosos hoy”, señaló.

“Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con GPS o algo así”, agregó.

Jorge Said reveló que antes de iniciar el despacho con Tu Día, lo intentó en tres oportunidades y no fue porque “se me acabara la batería o se cayera la señal”, sino que “yo corté porque no quería hablar porque estaba con los militares y no estaban con la misma disposición que ayer, que eran muy amables”.

Respecto al disparo al aire que asustó a todos en el matinal de Canal 13, explicó que fue “porque seguramente yo no entendí la instrucción” que le entregaron. “Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, indicó.

“Luego me verificaron el pasaporte, vieron que estaba con visa e inmediatamente cambió todo”, precisó, destacando que tener el documento estadounidense fue primordial porque “es el aliado acá”.