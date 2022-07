"Estar alejado de la televisión siempre es difícil": Julio Milostich confirmó su regreso a Mega

Julio Milostich confirmó que regresa a Mega y que "estar alejado de la televisión siempre es difícil". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 08 de julio 2022 · 11:57 hs

Hasta su emprendimiento de empanadas La Querencia se las ingenió para crear durante la pandemia el actor Julio Milostich, quien reconoció que formará parte del elenco de la segunda temporada de Paola y Miguelito, la serie que transmite Mega.

En la previa a su regreso a la pantalla chica, Milostich reconoció que "uno echa de menos actuar, a pesar de que siempre hay una patita en el teatro".

"Estar alejado de la televisión siempre es difícil", le admitió el ex MasterChef Celebrity a Publimetro.

Y reconoció que además de ejercer su profesión, estar en la televisión también es importante "por un tema económico, porque las lucas para los actores están ahí".

De esta forma, el propio profesional le puso la firma a su regreso al canal privado, donde su último rol lo había desempeñado en la teleserie Verdades Ocultas, interpretando a Pedro Mackenna.

Cine

El actor, en todo caso, no entregó adelantos sobre cuál será su papel dentro de la serie que es responsabilidad de la productora Kike 21.

Cabe recordar que Mega transmitió la primera temporada de la serie Paola y Miguelito hasta el pasado día 16 de abril.

Por otra parte, Milostich dio a conocer que, en paralelo con su emprendimiento, ha estado trabajando para la productora Fábula, en una coproducción con Disney.

"Además, en una película pronto con Valeria Sarmiento, que se filma a fines de diciembre o principios de enero", reveló en la entrevista.

Dijo también que tiene en carpeta un nuevo proyecto cinematográfico con el director Gonzalo Sepúlveda.

Milostich también recordó que si bien no tuvo trabajo como actor durante un tiempo en televisión, no estuvo de brazos cruzados y ese período "me sirvió para hacer mis ricas y adoradas empanadas".

Cabe recordar que hace unas semanas Julio Milostich criticó duramente a Canal 13, donde trabajó en la teleserie Río Oscuro, y aseguró que en el canal de Andrónico Luksic "no quieren su área dramática".