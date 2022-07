"Esto ha escalado a niveles tremendos": Daniel Fuenzalida desclasificó sus peleas con Julio César Rodríguez

"Jamás nos hemos bloqueado. Julio César está abierto a seguir conversando", valoró Fuenzalida. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 17 de julio 2022 · 12:41 hs

Pese a su buena recepción por parte de los televidentes, al parecer el conductor de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, no tiene muy buena onda con algunos otros rostros de la televisión chilena.

Es que luego de que Raquel Argandoña asegurara que el periodista y el conductor del De Tú a Tú, Martín Cárcamo, "amigos no son, ni siquiera compañeros de trabajo", y terminó diciendo que ambos "no se soportan", el sábado fue el turno de conocer a otra persona de ese entorno que no tiene muy buenas migas con Julio César.

Claro, porque 24 horas después de lo dicho por Raquel en Zona de Estrellas, Daniel Fuenzalida aprovechó la tribuna del Me Late Prime para revelar las fuertes peleas que ha tenido con el conductor de Pero Con Respeto.

De acuerdo a lo asegurado por Fuenzalida, en todo caso, las discusiones entre los dos se han dado exclusivamente a través de Whatsapp.

El más rudo

Todo comenzó cuando Chiqui Aguayo le preguntó por el famoso "más rudo" con el que se había encarado en privado.

"El más rudo, al que nos hemos enfrentado fuerte vía Whatsapp, y se nos ha caído la pobla, es Julio César Rodríguez". reveló el conductor del programa de Zona Latina.

Y conto también que no se trata de una sola ocasión, porque "ha partido él, he partido yo. Esto ha escalado a niveles tremendos, nos hemos enrostrado muchas cosas y, pasan un par de días, y bajamos los decibeles", reconoció

No obstante, hubo momentos en que las aguas no se calmaron tan rápido, admitió Fuenzalida.

Sin bloqueo

"Una vez duró seis meses. Nos dimos y nos dimos vía Whatsapp, fue pero con todo, sacándonos cosas en cara, un montón de cosas, y 'baja del pedestal' y puras cosas así", le contó a los panelistas.

"En Navidad yo le mandé un mensaje de Feliz Navidad y él me lo respondió muy tierna y contenidamente", dijo sobre el fin de esa pelea de un semestre.

"Después de ese saludo ha sido como buena onda y todo. Pero sí, nos hemos agarrado", volvió a reconocer.

Pero no cerró el tema sin destacar lo que le parece más positivo del periodista: "Lo mejor de Julio es que uno discute y todo, y después está abierto a conversar, está abierto a un saludo"

"Jamás nos hemos bloqueado, está abierto a seguir conversando", recalcó.