"Estoy en shock": bailarín de Aquí Se Baila evalúa acciones legales contra Francisca García-Huidobro

Por: Rodrigo León 09 de Febrero 2022 · 09:22 hs

El enfrentamiento entre el bailarín de Aquí Se Baila, Darwin Ruz, y la integrante del jurado, Francisca García-Huidobro, podría tomar un nuevo rumbo, esta vez en el plano judicial.

Así lo reveló el periodista Luis Sandoval en el programa Me Late, luego de conversar con el artista, quien se había negado a entregar declaraciones sobre lo ocurrido en las últimas semanas con la otrora actriz.

En varias oportunidades, García-Huidobro le dedicó palabras a Ruz en el estelar de Canal 13, situación que a él extrañó, acusando “bullying” y “maltrato verbal”.

Según Sandoval, Darwin Ruz tomó contacto con un staff de abogados que lo asesoraría para tomar acciones legales en contra de Francisca García-Huidobro “por bullying y maltrato verbal en televisión abierta”.

Junto a eso, el periodista dio a conocer algunas palabras que le entregó el bailarín. “Estoy en shock, con mucha pena, he llorado muchísimo y estoy mal anímicamente”, reconoció.

“Me importa un rábano quien es Fran García-Huidobro, porque yo, aunque sea la primera persona en enfrentarla, lo voy a hacer porque a mí no me importa cuál es su currículum, si es la Dama de hierro, lo único que me importa es que hoy día ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera”, agregó.

Además, Ruz, quien está fuera de Aquí Se Baila por una lesión, aseguró que no volverá al programa mientras García-Huidobro siga formando parte del jurado.

En Me Late se comunicaron con Francisca García-Huidobro, quien entregó una escueta y clara declaración: “Me contrataron para evaluar los bailes y eso es lo que haré, incluso, si él vuelve al programa. Para polémicas en redes sociales, no estoy. Que pelee solo”, sentenció.