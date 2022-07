"Estoy siendo responsable": Cecilia Gutiérrez anuncia quiebre de Raquel Argandoña y Félix Ureta

"Si me equivoco tendré que ponerle el pecho a las balas y poner la cara para ir a trabajar con ella todos los días", dijo Gutiérrez sobre Raquel Argandoña. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 25 de julio 2022 · 09:54 hs

Raquel Argandoña y Félix Ureta habrían puesto fin a su relación luego de tres años de relación, según aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en el live que realizó este domingo.

Apenas un mes y medio después de que la propia Argandoña revelara que se iba a casar este año con su novio ingeniero 17 años menor, al parecer la historia de amor tuvo un abrupto final.

De acuerdo a lo que contó Cecilia Gutiérrez en su streaming, el quiebre se habría producido durante un viaje que la pareja realizó a las Termas de Chillán junto a los hijos de Félix Ureta.

Todo habría ocurrido en el hotel donde se alojaron. Según le contaron a la periodista unos garzones del recinto, Raquel Argandoña tomó sus maletas y se fue por su cuenta del hotel, donde se quedaron los Ureta.

"Los garzones del hotel me dicen que él se quedó igual allá, con sus hijos allá. Almorzaron sin ella, ya que se devolvió antes”, aseveró Gutiérrez.

Eliminó las fotos

Según la panelista del Zona de Estrellas, donde comparte pantalla con Raquel Argandoña, tras dejar el hotel que compartía con Félix y sus hijos, la ex Bienvenidos eliminó todas las fotos que tenía junto a Ureta de sus redes sociales.

"En base a mi experiencia como PDI del Instagram y reportera de farándula, yo puedo decir que terminaron", aseguró a continuación Cecilia Gutiérrez.

"Bajó todas las fotos que tenía con Félix. Tenían hartas fotos juntos y no hay ninguna", contó la periodista. Y reveló que, sin embargo, no ocurrió lo mismo con Ureta, quien mantiene fotos de ambos en su cuenta de Instagram.

Según indicó la periodista, Raquel "se enojó mucho por algo o es una decisión que venía masticando y analizando hace rato. Y esta fue la gota que rebalsó el vaso, porque él se quedó de lo mejor carreteando con sus hijos".

"Estoy siendo responsable con lo que estoy diciendo. Y si me equivoco tendré que ponerle el pecho a las balas y poner la cara para ir a trabajar con ella todos los días. Pero suelo no equivocarme y mis fuentes no son malas", cerró el tema Cecilia Gutiérrez.

Revive a continuación el streaming de la periodista.