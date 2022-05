Evaluación mental y recurso de amparo: las gestiones de la defensa de Nicolás López para que deje la cárcel

Tras este peritaje, se emitió un informe que recomienda que Nicolás López sea derivado al Área de Salud Ambulatoria de Santiago I. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 23 de mayo 2022 · 17:24 hs

La defensa de Nicolás López, encabezada por la abogada “feminista” Paula Vial, ha realizado una serie de gestiones para que el cineasta deje la prisión preventiva que cumple actualmente en el penal Santiago I, esto a la espera de iniciar su condena de cinco años y un día por dos abusos sexuales.

Según indicó La Tercera, tras concretarse el ingreso de López al recinto penitenciario, Vial solicitó de manera formal que se realice una evaluación mental a su defendido, siendo entrevistado por un psicólogo, un sociólogo y el enfermero coordinador.

Tras este peritaje, se emitió un informe que recomienda que Nicolás López sea derivado al Área de Salud Ambulatoria de Santiago I, lugar que cuenta con camillas y personal para atender a sus requerimientos.

En este lugar el cineasta estará hasta que finalice su aislamiento por protocolo Covid-19, el cual se extenderá por siete días.

Junto con ello, la abogada Vial ingresó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusando que los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar tuvieron un actuar “ilegal y arbitrario”, pidiendo que se le deje en libertad.

Ante esto, el tribunal de alzada porteño aún no fija una fecha para resolver el recurso presentado por la defensora de Nicolás López, mientras que el Ministerio Público aún no es notificado por este hecho, por lo que la vista del amparo no se resolverá en el corto plazo.

Con anterioridad Paula Vial había buscado el traslado del cineasta al Anexo Capitán Yáber, sin éxito. En tanto, el condenado por abusos sexuales sigue cumpliendo su cuarentena, tras lo cual será derivado al módulo 12, sector destinado a ex uniformados y personas con causas vinculadas a delitos cometidos durante el estallido social, donde compartirá una celda con otras tres personas más.