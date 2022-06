Ex-Huevo Fuenzalida fue sometido a un alcotest y grabó su reacción

Daniel Fuenzalida lleva 13 años sin consumir una gota de alcohol. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 26 de junio 2022 · 17:23 hs

Después de realizar el alcotest, que mide el nivel de alcohol en la sangre, Daniel Fuenzalida subió un video en su Instagram junto a un carabinero reaccionando al control en plena ruta.

“Que tranquilidad llevar esta vida sano, sin nada que temer, esta vida no la cambio por nada”, publicó Daniel Ex-Huevo Fuenzalida en sus redes sociales, después de que el funcionario mencionara que su alcotest marcó 0.0 grados de alcohol.

“¿Cómo anduvimos?”, preguntó el animador de Me Late al Sargento Primero durante el video. Que aparte de que no había alcohol en la sangre del periodista recalcó que la mayoría de los accidentes ocurren por andar a exceso de velocidad, haciendo la invitación a manejar con cuidado.

El “Ex-Huevo” a lo largo de los últimos años ha sido bastante sincero con los problemas que tuvo por ser adicto al alcohol y drogas y su paso por la rehabilitación. Incluso fundó un centro para personas con alcoholismo, “Contradicción”, en la comuna de Ñuñoa.

En un capítulo del programa que conduce, Me Late, Fuenzalida confesó que lleva 13 años sin beber alcohol. “El puro sabor o tan solo un sorbo me puede gatillar. No se puede”, agregó. También precisó que no sirven las bebidas “sin alcohol”, porque “gatilla en tu mente”, aclaró.