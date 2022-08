Ex convencionales mapuche elogian a Pailita por enorgullecerse de sus raíces

El cantante urbano Pailita, compositor de Yo me la busco, y que encabeza de los rankings radiales reveló la razón de su nombre artístico.

Compartir











Por: Carlos Saldivia 16 de agosto 2022 · 10:14 hs

Luego de que el exitoso cantante urbano Pailita destacó en una entrevista sus orígenes ancestrales huilliche, dirigentes de los pueblos indígenas y los ex convencionales Natividad Llanquileo y Alexis Caiguan elogiaron su reconocimiento de la cultura mapuche.

El exponente de los éxitos Ultra solo, Dime tú y Par de veces, y compositor de Yo me la busco, Carlos Rain Pailacheo, de 22 años, y que encabeza de los rankings radiales y de streaming del país, relató en conversación con el animador Julio César Rodríguez en La Junta, la razón de su nombre artístico.

"¿Por qué Pailita? Por las orejas, aunque yo no me encuentro orejón", introdujo el joven cantante entre risas.

Posteriormente, Carlos Rain Pailacheo desveló: "Bueno, es también porque mi apellido es Pailacheo. Yo soy del pueblo indígena mapuche huilliche. Aguante el pueblo indígena (…) Rain, como lluvia en inglés también es apellido mapuche (…) con mi familia nos sentimos orgullosos de eso", expresó Pailita.

Tras las declaraciones, que fueron compartidas en diversas redes sociales, el ex convencional mapuche, Alexis Caiguan, señaló a EL DINAMO que “es muy valorable que Pailita realce su particularidad mapuche huilliche desde su música y la manera en que expresa la cultura a través de su arte, es valorable que él se reconozca con la particularidad de ser mapuche huilliche y su cosmogonía”.

“La manifestación de este joven es un orgullo para nosotros, un instrumento de visibilidad y de lucha. Es necesario que muchos jóvenes como él, en estas instancias, den valor a su cultura y diversidad, gran abrazo a él”, agregó Caiguan.

Llanquileo: "Identificarse como tal no es tan fácil”

En tanto, la también ex convencional constituyente mapuche, Natividad Llanquileo, comentó a EL DINAMO: “Llevar ese orgullo de sentirse como se es, y ser libre de decirlo, lo reflejan. Decirlo, así de libre es lo mejor que le puede pasar (a ese joven). Deseo que le siga yendo bien”.

“Comparto lo que Pailita dice, a pesar de lo que significa reconocerse como tal, que tiene a veces más contras que pros, porque Chile sigue siendo un país profundamente racista entonces, identificarse como tal no es tan fácil como algunos creen”, reflexionó Llanquileo.

Asociación Mapuche Tripay Antü: "Peñi Pailita busca educar"

Por último, el presidente de la Asociación Mapuche Tripay Antü, Mauricio Llaitul señaló que “el peñi Pailita con el reconocimiento de sus orígenes, que pone por delante, deja entrever que con los mensajes en sus letras y en su música busca educar. Él representa el valor de la colectividad de entendernos colectivamente, no desde un individualismo exacerbado".

En relación al autor de estrofas como “varias veces me hicieron sentir como una porquería, pero me mantuve lejos y me di cuenta de que esa gente no servía”, Llaitul dice que pocos artistas buscan reconocerse parte de un pueblo indígena en Chile por la discriminación.