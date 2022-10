Ex esposo de Pamela Díaz habría pasado la noche en la cárcel por no pagar la pensión de alimentos

Pamela nunca ha negado la visita de su hija a su padre, aseguraron en Me Late. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de octubre 2022 · 09:02 hs

La noche en la cárcel pasó el ex esposo de Pamela Díaz y papá de su hija Pascuala, Fernando Téllez, debido a que no habría cumplido con su obligación de pagar la pensión de alimentos de la pequeña.

Así al menos lo aseguró el periodista Sergio Rojas en una nueva emisión de Me Late, donde dijo que Téllez quedó detenido debido a la deuda que mantiene en este ámbito con su hija.

El panelista del programa de TV+ indicó en la ocasión que "me comunican que él nunca le ha pagado pensión y ella solo pudo retener en su oportunidad el 10%" correspondiente al retiro de las AFP.

"El señor Téllez, según la información que maneja el círculo cercano de Pamela, habría pasado la noche en calabozo porque adeuda la pensión", indicó el comunicador.

Según Sergio Rojas planteó a continuación que "no sé si él se encuentra todavía privado de libertad, porque no ha respondido mis mensajes".

Además, el panelista de Me Late manifestó "entiendo que esta no es una situación que solo estaría viviendo Pamela, ya que Téllez adeudaría también la pensión de sus hijos del matrimonio anterior".

Trabajadora

En la ocasión, el profesional valoró lo hecho por Pamela Díaz en todos estos años y destacó que "es una mujer solvente, que ha sacado adelante a sus hijos sola".

"Pamela es trabajadora y no le hace asco a la pega. En el caso de Manuel (Neira) fue lo mismo, porque ella pagaba colegiatura, etcétera. Pero imagínense el caso de una mujer que no pueda hacerlo", reflexionó Sergio Rojas sobre el hecho de los dos papás de los hijos de la modelo no hayan cumplido con sus obligaciones legales.

Al retomar la situación por la que está pasando Fernando Téllez, los panelistas de Me Late recordaron que éste y Pamela mantienen una larga batalla judicial. Y detallaron que el papá de Pascuala no ha podido verla desde el momento en que se separaron, pues no ha cumplido con el requisito que se le puso de someterse a un examen médico.

En ese sentido, el conductor del programa, Daniel Fuenzalida, planteó que "siempre hay dos caminos: visitas regulares y pensión de alimentos".

"Una cosa corría por un lado, y Pamela nunca ha negado la visita de su hija a su padre. Lo que pasa es que debía someterse a pruebas que estableció un tribunal y no lo hizo", explicó.

Por su parte, Andrés Caniulef puntualizó que la prueba es "para medir sus habilidades parentales. Y al no cumplirlas, se le imposibilita la opción de ver a la niña".