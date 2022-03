Ex ministra Karla Rubilar se suma como panelista a Mucho Gusto

Karla Rubilar anunció en Instagram también su llegada al Mucho Gusto. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

30 de Marzo 2022

Los animadores de Mucho Gusto dieron la bienvenida la mañana de este miércoles a su nueva panelista, la ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, quien los acompañará todos los miércoles en el programa.

Una vez que finalizaron de abordar los distintos hechos de violencia que se registraron en las últimas horas, con motivo del Día del Joven Combatiente, fue cuando Diana Bolocco hizo el anuncio.

“Tenemos que hacer una presentación muy importante esta mañana. Vamos a presentar a una mujer que se suma a nuestro panel y va a estar todos los miércoles. La invitamos en pantalla en esa oportunidad y ahora es parte de Mucho Gusto. Bienvenida Karla Rubilar”, dijo la animadora al presentar a la ex secretaria de Estado.

José Antonio Neme, por su parte, reaccionó mucho más efusivo. “¡Una mujer que no pide permiso! ¡Ya no tiene que pedirle permiso a ningún comité político! Ni siquiera a su pololo, a nadie. Ella misma decidió que quería estar aquí. Qué bueno que Karla Rubilar no le tiene que rendir cuentas a nadie”, dijo, para luego darle la palabra a la ex ministra.

“Muchas gracias por la oportunidad, estoy muy contenta. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación al aire. Efectivamente nos contactamos después con la gente del programa y. bueno, estoy muy agradecida por esta oportunidad y espero ser una contribución y aquí vamos a estar", dijo en su primera intervención.

Posteriormente, Karla Rubilar se valió de su cuenta de Instagram para anunciar su llegada al panel de Mucho Gusto.

“Hoy me sumé a Mucho Gusto. Estaré los miércoles conversando de temas relevantes sobre todo para nosotras las madres y mujeres. Ojalá me acompañen en este desafío”, fue la invitación que extendió la ex secretaria de Estado a través de la red social.