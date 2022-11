Ex novia defiende a Ricky Martin: "Todo el mundo opina sin saber"

"La nota negativa, yo ahí sí no opino", enfatizó Rebecca del Alba. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 15 de noviembre 2022 · 15:57 hs

El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibió un nuevo respaldo público tras ser acusado de abuso sexual por su sobrino, luego de que la presentadora de televisión mexicana, Rebecca de Alba, defendiera sin matices al artista de 50 años.

La también actriz no pudo eludir el tema de la denuncia contra su ex pareja. El artista nacido en san Juan de Puerto Rico y la modelo mexicana iniciaron un noviazgo que duró 7 años, durante la década de los '90.

Ocho años mayor que Ricky Martin, la norteamericana conoció al artista cuando todavía era parte de Menudo.

Por eso, Rebecca de Alba fue consultada sobre lo que está viviendo el también actor nacionalizado español, cuando la prensa acudió a un encuentro con motivo de una actividad benéfica que encabeza la presentadora de televisión.

Y, aunque escogió muy bien cada palabra que empleó, la ex pareja de Ricky Martin no dudó en defenderlo.

"Es que yo creo que lo que más ruido hace, es que todo mundo opina sin saber. Sea prensa o sea el público", comenzó diciendo al referirse a la denuncia contra el cantante puertorriqueño.

"Cuando sucede algo que no es favorable y no hay nada de información, más que el balazo, la noticia negativa. La nota negativa, yo ahí sí no opino, porque nadie sabemos realmente nada", cuestionó el tenor de algunas informaciones no corroboradas.

La modelo mexicana de 58 años criticó que ante supuestas denuncias que no han sido corroboradas, haya mucha gente que olvida todo lo positivo que esa misma persona hizo por la sociedad.

Victoria en tribunales

Cabe recordar que la semana pasada el cantante puertorriqueño logró otra victoria en los tribunales de Puerto Rico, luego de que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Glenn Velázquez Morales, extendiera por un año la orden de protección que ya se le había otorgado al artista de 50 años en contra de su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez.

De acuerdo a lo precisado por la prensa desde San Juan de Puerto Rico, luego de que el juez Glenn Velázquez escuchó la versión de Dennis Yadiel Sánchez, el tribunal decidió la extensión de la orden de protección, que había sido concedida ex parte el pasado septiembre, según el comunicado de Perfect Partners, la firma que le maneja las relaciones públicas al cantante en su país natal.