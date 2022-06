Ex participante de Protagonistas de la Música conquistó a coaches de The Voice Chile

"Después de ese reality todo cambió", recordó el cantante sobre Protagonistas de la Música. CANAL 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 01 de junio 2022 · 10:34 hs

Hasta tiempo de regodearse para elegir a quien será su coach tuvo Hernán Pelegri, el ex participante del reality Protagonistas de la Música que volvió a la televisión la noche del martes en el estelar The Voice Chile, por las pantallas de Chilevisión.

Y es que los jurados, más allá de la anterior experiencia televisiva de Pelegri, valoraron muy positivamente su participación e, incluso, Beto Cuevas lamentó no poder girar su silla, pues ya tenía su equipo completo.

"Las voces como la tuya me encantan, porque son fuertes. Es potente y llegas a tu clímax con esa voz abierta", destacó Yuri sobre el intérprete, quien con anterioridad había revelado que "participo en The Voice por la exposición que da el programa. Pero también siento que tengo una deuda televisiva de cantar las canciones que realmente me representan. Y representar bien a los cuarentones en la música"

A la buena crítica de la mexicana se sumó la del dúo Gente de Zona, que le pidieron que interpretara algo de Frank Sinatra, pero que no se tomaron a mal cuando Hernán Pelegri optó por interpretar un tema de Michael Bubblé. "Tú tienes algo especial, algo grande y bonito en tu voz que te va a llevar a hacer algo importante. No todo el mundo tiene la posibilidad de jugar con las voces como lo haces tú", valoraron los cubanos.

Cami, en tanto, quiso "destacar la textura de tu voz. Juegas bien con eso porque se escucha como parte de tu identidad y eso es un talento. Se te nota el escenario y los años de experiencia".

Llamado a elegir quién sería en definitiva su coach para las próximas fases de The Voice Chile, Hernán Pelegri, quien sobre el escenario interpretó la canción "Ya no hay forma de pedir perdón", no lo pensó más y eligió a la mexicana Yuri.

Noche de recuerdos

Pero no todo fue cantar y recibir elogios de los coaches para Hernán Pelegri, porque como era de esperar, el conductor del espacio, Julián Elfenbein, quiso saber más sobre su experiencia en Protagonistas de la Música y lo que ocurrió con él después del término del reality de Canal 13.

Pese a quedar en el cuarto lugar, dijo que fue una experiencia que recuerda con cariño y que le permitió aumentar lo que cobraba por sus presentación en vivo. "Después de ese reality todo cambió", aseguró Pelegri.

"Siento que nunca he podido mostrar como intérprete todo mi rango vocal. En los programas que he estado, siempre me tiraban para un solo lado, pero me gusta todo un abanico de posibilidades", dijo sobre lo que espera de su participación en el estelar de talentos de Chilevisión.