Exámenes pendientes mantendrán a Pablo Aguilera fuera de radio Rudahuel toda la semana

09 de noviembre 2022

El locutor Pablo Aguilera permanecerá alejado de su habitual programa en radio Pudahuel durante toda la semana, según adelantó su hija, Daniela Aguilera.

El longevo comunicador fue hospitalizado este martes, luego de que mostrara "un problema de movilidad", según informó el conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme.

"Consultó al médico y lo dejaron en observación", informó el periodista.

"Hay que hacerle exámenes. Y está como pocas veces fuera de su programa", enfatizó el rostro de Mega.

Lo confirmó la hija

La internación del periodista y conductor del programa La Mañana de Pablo Aguilera fue confirmada nada menos que por Daniela Aguilera, hija del locutor.

"Lo que pasa es que mi papá está hospitalizado y va a estar fuera durante esta semana", reveló la animadora del programa Buenos Días Chile, Buenos Días Pudahuel..

Explicó a continuación que su progenitor "se tiene que hacer una pila de exámenes que teníamos medios pendientes, pero que hay que hacer más o menos rápido", detalló Daniela Aguilera.

"Son avisitos que te da la vida", reflexionó sobre lo vivido por su papá.

La dignidad de Pablo Aguilera

Por su parte, el propio comunicador de 82 años se había contactado previamente con su trabajo, ocasión en que contó en tono de broma que "no es nada grave, son exámenes, así que espero estar lo antes posible de regreso. En este momento me están sacando de la sala y me están llevando a un lugar de exámenes".

"Estoy convertido en paciente y dejé de lado mi dignidad humana", dijo Pablo Aguilera en el copntacto con su hija.

Daniela, en tanto, le respondió "ay, papá, no le pongai. Hacerse exámenes médicos está bien. Y está perfecto que te lo tomes con responsabilidad, porque te queremos para mucho tiempo más".

"Un saludo grande y un millón de gracias por todo", cerró la conversación el locutor radial.

Daniela, en tanto, reiteró que su papá se ausentará todo el resto de la semana de su programa en radio Pudahuel.