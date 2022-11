FOTO: Ricky Martin compartió tierna imagen junto a su papá en Colombia

Ricky Martin siempre ha destacado el papel de su padre en los inicios de su carrera. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de noviembre 2022 · 16:00 hs

El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió con sus seguidores en las redes sociales y íntimo momento, en el que se encontraba junto a su padre, Enrique Martin Negroni.

El esposo de Jwan Yosef realizó una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, en las cual mostró el instante de gran emoción que estaba viviendo junto a su progenitor.

Sentados uno junto al otro en un cómodo sillón color beige, Enrique Martín Morales, conocido popularmente por el nombre artístico de Ricky Martin, y su padre, Enrique Martin Negroni, posaron con una gran sonrisa para la foto que luego posteó el artista de 50 años.

"Con mi papá en Colombia", escribió al pie de la foto el también actor nacido en San Juan de Puerto Rico.

Siempre lo ha apoyado

En el marco de la gira que lo traerá a Chile a inicios de diciembre, el cantante nacionalizado español aprovechó su paso por Bogotá, ciudad en la que no se presentaba hace 17 años, para compartir con su padre, quien siempre lo ha apoyado en su carrera musical y que, además, se toma muy en serio su papel de abuelo

El intérprete de La Mordidita tiene un vínculo muy estrecho con su padre, de profesión psicólogo, y quien fue el que lo acompañó a sus primeros castings, pese a que no tenía relación alguna con el mundo de la actuación.

En una entrevista con el youtuber puertorriqueño Chente Ydrach, Ricky Martin habló hace un tiempo abiertamente de la relación con su progenitor.

"Ahora que estoy en el rol de papá, me acuerdo cuando mi papá, cuando yo tenía 12 años, me decía 'bueno, ¡cómo hacemos porque este nene quiere hacer algo!'. Y yo le decía, 'papá, hay audiciones para entrar a Menudo tal día, a tal hora'. Y mi papá me llevaba. Él no estaba en el mundo artístico, él es psicólogo y agradezco que me haya apoyado", reveló en aquella oportunidad.

El cantante puertorriqueño aseguró en la ocasión que "el día de hoy, mi padre y yo estamos más unidos que nunca. En mi familia hay mucha comunicación y por ese lado estamos tranquilos", confirmó.

También aseguró que su papá se ha destacado por ser un gran abuelo para sus cuatro nietos: Matteo, Valentino, Lucía y Renn.