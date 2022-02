FOTOS – La ex modelo Linda Evangelista revela su triste momento tras catastrófica cirugía estética

“No me miro al espejo. No soy yo”, dijo Linda Evangelista.

Por: Gabriela Romo 17 de Febrero 2022 · 17:00 hs

La ex modelo Linda Evangelista posó por primera vez en una sesión de fotos para la revista People tras el calvario que vive desde hace más de cinco años luego de una catastrófica cirugía estética.

Hace un tiempo, en su cuenta de Instagram, Linda Evangelista compartió una publicación en la que explicaba que, tras realizarse el procedimiento estético conocido como criolipólisis, que tiene por objetivo para perder grasa, desarrolló una patología llamada hiperplasia adiposa paradójica que desarrolla bultos en distintas partes de su cuerpo.

“No solo ha destruido mi modo de vida, sino que me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, tristeza y el más profundo autodesprecio”, reveló y a su vez anunció que tomaría acciones legales contra la empresa Zeltiq, con la que se sometió al tratamiento de CoolSculpting.

En la actualidad, en una entrevista con la revista People habló por primera vez de manera pública y compartió imágenes de su cuerpo luego de asegurar que está "cansada de esconderse". "Me encantaba subirme a la pasarela. Ahora me da pánico encontrarme con alguien a quien conozca", señaló.

Linda Evangelista explicó que luego de tres meses tras el procedimiento estético, empezó a notar un crecimiento de masa corporal en las áreas que había tratado. Con el tiempo, los bultos se endurecieron y las áreas sufrieron una pérdida de sensibilidad total.

“Traté de arreglarlo creyendo que estaba haciendo algo mal. Llegué al punto de dejar de comer por completo”, dijo.

La modelo pagó dos intervenciones quirúrgicas en 2016, sin embargo, los bultos no tardaron en reaparecer.

“Ya no puedo poner los brazos al costado de mi cuerpo. No creo que ningún diseñador quiera vestir a alguien con eso”, lamentó la modelo. “No me miro al espejo. No soy yo”, concluyó Linda Evangelista.

Linda Evangelista se sometió en 2016 a la cirugía estética.

Linda Evangelista tuvo el peak de su carrera en los años 90.