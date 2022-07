Falleció James Caan a los 82 años, actor de El Padrino y Misery

James Caan fue parte de múltiples películas y series de televisión. IMDB.

07 de julio 2022

El actor James Caan falleció la noche de este miércoles a la edad de 82 años, confirmaron a través de su cuenta oficial de Twitter.

En dicha red social, señalaron que “con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio”.

“La familia agradece las muestras de amor y las más sinceras condolencias y pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”, agregaron en el breve texto.

Hasta el momento, no se han entregado detalles de las causas que provocaron que el actor estadounidense nacido en el Bronx neoyorquino perdiera la vida.

La carrera de James Caan

El actor James Caan contaba con una vasta trayectoria cinematográfica, siendo uno de sus personajes más recordados el de Santino “Sonny” Corleone en la saga El Padrino que dirigió Francis Ford Coppola.

“Una de las cosas que hizo que El Padrino fuera un éxito, además de una brillante dirección y guión y maravillosos actores... fue que todos disfrutaron mucho haciéndola, y eso se refleja en la pantalla”, dijo el intérprete hace unos meses a The New York Post.

En esa misma línea, agregó que “la audiencia puede decir que la estábamos pasando bien haciendo lo que estábamos haciendo allí”, aseguró Caan en dicho artículo.

James Caan también participó en películas como Misery, Mickey Blue Eyes, The Outsider, Brian’s Song, Elf y The Rain People, entre otras. También fue parte de series como Back in the Game, Magic City y Las Vegas, por nombrar solo algunas.