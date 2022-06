Felipe Bianchi confiesa que fue “mala clase” con Cecilia Bolocco

“Fueron hartos años donde, en el fondo, le pegábamos permanentemente a Cecilia Bolocco casi como un punching ball” explicó el periodista.

Por: Gaspar Marull 19 de junio 2022 · 19:03 hs

El conductor y periodista deportivo Felipe Bianchi relató en el programa Podemos Hablar que le pidió disculpas a Cecilia Bolocco por haberla criticado duramente en su extinto programa CQC. “Fui muy mala clase con ella”, dijo el también comentarista.

Bianchi señaló que en el programa que conducía en esa época y en que se criticaban distintas situaciones nacionales, “hice bolsa” a la ex Miss Universo.

“La subía constantemente al columpio”, recordó y explicó que en esos años la figura de la ex reina de belleza le era muy contradictoria ya que estaba casada con el ex presidente de Argentina Carlos Menem. “Además, cuando fue escogida Miss Universo, fue a saludar a Pinochet en La Moneda”, dijo.

Luego de señalar que maduró y estimó que había sido injusto. “Además, mi hijo esta en el mismo colegio de su hijo Máximo, en el mismo curso y son amigos. Tanto, que compartieron pieza cuando viajaron a Estados Unidos de gira de estudios. La vida es redonda”, señaló.

Cuando Felipe Bianchi fue a dejar a su hijo al aeropuerto por dicha gira, se encontró con Cecilia Bolocco, quien había ido a despedir a Máximo. Allí, aprovechó de acercársele y pedirle disculpas por todos las críticas y malos ratos que la había hecho pasar. “Ella pegó un salto por lo que me di cuenta que sabía de qué se trataba”.

Aunque Bianchi tenía la esperanza de que Bolocco no se acordara de todas las críticas que emitieron en CQC, ella no sólo no las había olvidado, sino que dijo que lo había pasado muy mal y que le agradecía el gesto. “Cuento corto, nos dimos un abrazo. Te juro que hice como ‘¡ufff!’, porque me debía eso. Yo era el culpable y quedé muy tranquilo”.