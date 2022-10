Fernanda Hansen habló sobre los dos embarazos que perdió: "Lo pasé muy mal"

Fernanda Hansen revivió los duros momentos que atravesó cuando perdió dos embarazos. INSTAGRAM

Por: Esteban López Á 16 de octubre 2022 · 15:36 hs

Fernanda Hansen, fue una de las invitadas del nuevo capítulo del programa de Chilevisión La Divina Comida y compartió junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, la influencer Catalina Vallejos y el decorador Cristián Preece. Dentro de las distintas conversaciones que se dieron, la periodista se refirió a los dos embarazos que perdió e incluso reveló una difícil situación que atravesó.

"Lo que me devolvió plenamente al camino de la meditación y cómo la sanación o la autosanación, fue la pérdida de mis guagüitas, puntualmente, la última que era una niñita y lo pasé muy mal, pero yo creo que ella me vino a dar ese mensaje, diciéndome mami es para acá", señaló Fernanda Hansen.

Su situación lo utilizó para ayudar a impulsar la Ley Dominga, ley que estandariza el manejo clínico para padres y madres que han sufrido una muerte gestacional o perinetal de un hijo o hija. "A propósito de las pérdidas de mis guaguitas, hoy día existe una ley, un protocolo universal para todas las clínicas y hospitales del país donde nunca más se invisibilice las pérdidas gestacionales", agregó la ex rostro de Canal 13.

En esa misma línea, afirmó que "es un duelo para la mujer, es un duelo para la familia, es un duelo para la sociedad, donde no existía licencia, respeto, no existía información. si una tenía una guagua y fallecía en el parto, se iba, si era chiquitita se iba a desechos biológicos, era un apéndice".

"Yo fui a trabajar abortando"

La locutora siguiendo en la línea de la importancia que tuvo la Ley Dominga, confesó una situación muy delicada y que no pudo hacer nada, ya que no había ningún tipo de licencia que la ayudara para enfrentar ese momento.

"Yo fui a trabajar abortando porque no hay licencia y me dio lata. Perdí a la Alma y me tomé cinco días, porque era buena onda mi jefa, pero en realidad si me preguntas, me hubiera quedado seis meses en mi casa. Entonces hoy día si tú estás perdiendo una guagua, tienes derecho a licencia", confesó Fernanda Hansen.