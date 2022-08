Fernanda Hansen recordó accidente a caballo con Felipe Camiroaga que casi la dejó inválida

Fernanda Hansen pensó que iba a quedar en silla de ruedas. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 27 de agosto 2022 · 16:44 hs

La periodista Fernanda Hansen, cabalgando en la casa de su ex pareja, Felipe Camiroaga, se cayó de un caballo, y llegó a la clínica sin sentir las piernas. Según lo que ella relató, los médicos le señalaron que había probabilidades de que quedara inválida y con pérdida de la sensibilidad de la cintura para abajo.

Aquel recuerdo Hansen lo comentó durante el último capítulo de Podemos Hablar, donde compartió con Roberto Artiagoitía, más conocido como “El Rumpy”, Juan Cristobal Guarello, y Elena Muñoz.

Durante una de las instancias del programa, Hansen aseguró que hoy "estoy caminando y no debería estar caminando para lo que era mi pronóstico. Yo llegué sin sentir las piernas, yo estaba inválida, no podía mover las piernas. Me dijeron que era probable que quedara inválida”.

“A mí, cada vez que me duele la columna, o cada vez que tengo que pasar por una cirugía, porque llevo cinco, digo no importa, estoy caminando. Trabajo en qué hay que poner la atención, yo lo pongo en el agradecimiento constantemente”, agregó la periodista.

La buena y la mala noticia

Sobre el accidente a caballo, Fernanda Hansen recordó que “cuando llego a la clínica, no siento las piernas. El doctor dice que era probable que quede inválida. Fue impactante, una cirugía de mucho rato y después me dice que me tenía una buena y mala noticia".

“La buena era que iba a poder caminar, pero que por el daño neurológico que había tenido era muy poco probable que recuperara el control de esfínter y sensibilidad de la cintura a las piernas. Demoré mucho, harto tiempo”, agregó.

En la estadía en la clínica, Hansen utilizaba una sonda debido a que “no podía hacer pipí sola, incluso llegaron a hablarme de los orgasmos psicológicos, que de eso se podía vivir porque era poco probable que volviera a hacer pipí sola".

"Me fueron preparando para lo peor hasta que un día le digo a mi mamá que parece que quería hacer pipí. Llamaron a la enfermera, apenas llegué al baño, y logré hacer; sentí poquito, pero fue una fiesta en la clínica”, recordó.

“Estaba la Fran (García-Huidobro) y también Felipe (Camiroaga). Salí y les conté, fue un momento hermoso”, finalizó.