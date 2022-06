Fernando Godoy confesó que recibió amenazas de muerte tras ser víctima de estafa

Producto de este episodio, el también comediante debió contratar un guardaespaldas como medida de protección, además de recurrir a un terapeuta ocupacional para ayudarlo a superar lo sucedido.

Por: Cristián Meza 27 de junio 2022 · 16:11 hs

Fernando Godoy fue el invitado estelar del programa De tú a tú de Canal 13, donde confesó que tras descubrir que fue víctima de una estafa, fue amenazado de muerte por sus estafadores.

El actor dio cuenta del complejo momento que vivió a los 21 años, cuando perdió todo el dinero que ahorró en sus primeras dos temporadas trabajando en Casado Con Hijos.

Godoy indicó que tras enfrentar a los estafadores, fue amenazado de muerte, relatando que "llamaron al teléfono de mi padre… era una reunión organizando mi muerte, ellos estaban hablando cuánto costaba el sicario, dando la dirección de donde yo vivía, dando mis horarios… me amenazaron de muerte”.

Producto de este episodio, el también comediante debió contratar un guardaespaldas como medida de protección, además de recurrir a un terapeuta ocupacional para ayudarlo a superar lo sucedido.

Fernando Godoy también le contó a Martín Cárcamo el drama de su familia tras conocer que su madre padecía de cáncer de mama.

“Mi mamá es un ángel, es una mujer que ora todo el día, que ha ayudado a tanta gente (..) Mi mamá es una santa, de verdad que es un ángel. La pregunta que yo me hacía era por qué se lo habían dado a ella y ahí me empezaron a crujir algunas cosas, ¿por qué no me lo dieron a mí? Uno en ese momento quiere que te pase a ti, no a mi mamita linda. ‘Déjenla tranquila’, decía yo”, profundizó el artista.

El actor apuntó que esta situación hizo que terminara recurriendo al alcohol. “Me tocó fuerte, se me dio vuelta todo y dije tengo que concentrarme un rato, tengo que limpiarme, tengo que desintoxicarme de un montón de cosas que me han pasado, de muchas personas que intentaron hacerme la vida imposible y no lo lograron”, explicó.