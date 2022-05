Filtran en redes sociales video de ex actor de Grey's Anatomy desnudo durante obra en Broadway

Hasta el momento, Jesse Williams no se ha pronunciado públicamente. ABC.

Por: Rodrigo León 11 de mayo 2022 · 16:32 hs

Broadway ha acaparado la atención de todo el mundo en los últimos días luego de que en redes sociales se filtrara una escena de Jesse Williams, ex actor de Grey's Anatomy, completamente desnudo durante la obra Take Me Out.

En dicha producción, que aborda la homofobia en el deporte, quien interpretó a Jackson en la serie médica luce completamente desnudo en una escena y fue grabado por un asistente del público.

El responsable de la filtración infringió las normas de la obra puesto que al ingresar al Hayes Theater de Nueva York se les obliga a guardar los teléfonos en bolsas especiales que se sellan, prohibiéndoles así tomar fotos y videos.

En un comunicado, la productora Second Stage se declaró “consternada porque esa política haya sido violada y se haya publicado un video no autorizado” donde Jesse Williams interpreta a un jugador de baseball que sale del clóset y durante unos minutos aparece en el escenario completamente desnudo.

“Tomar fotos de alguien desnudo sin su consentimiento es altamente objetable y puede tener graves consecuencias legales”, agregaron en el documento.

El director de la obra, Peter Dean, declaró a The New York Times que pese a que un equipo de seguridad vigilaba a la audiencia a través de una cámara, sumaron un nuevo aparato infrarrojo para tener una imagen más clara en caso de que se infrinjan las normas.

Si bien el ex actor de Grey's Anatomy aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, horas antes de la obra, en el programa Watch What Happens Live After Show, se refirió a la posibilidad de que una situación así ocurriera durante su interpretación.

“Es un cuerpo, una vez lo ves te das cuenta de que, bueno, ¡es un chico! (...) Simplemente no tengo que darle mucha importancia”, declaró Jesse Williams en dicha oportunidad.