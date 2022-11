Filtran primeras imágenes del matrimonio de Carola de Moras y Felipe Bulnes

Carolina de Moras fue pareja de Felipe Bulnes durante 5 años antes de casarse. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 22 de noviembre 2022 · 15:08 hs

En una íntima ceremonia y acompañada solo de sus seres queridos, la modelo Carola de Moras contrajo matrimonio con su pareja desde hace un lustro, el ex ministro Felipe Bulnes.

Así lo aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas, donde además indicó que, pese a que se suponía que la pareja contraería nupcias el próximo fin de semana, en realidad lo hizo el día sábado 19 de noviembre, tras lo cual se realizó una íntima celebración.

De acuerdo a lo comentado por los panelistas del programa del canal Zona Latina, en las imágenes que han trascendido del matrimonio no aparece por ninguna parte el ex ministro.

La que sí luce en todas las imágenes es Carola de Moras, quien mantuvo una relación estable de cinco años con Felipe Bulnes antes de decidirse a dar este paso.

La panelista de Zona de Estrellas mostró en la oportunidad imágenes del outfit que usó Carola de Moras en su ceremonia de matrimonio.

Foto: Zona de Estrellas.

Críticas a su vestido

La prenda, diseñada por Patricio Moreno, no fue del gusto de la panelista Daniela Aránguiz, al menos para una actividad tan importante como el propio matrimonio.

"No parece novia, no me gusta. Se ve estupenda, pero no es novia. Se ve regia, me encanta el vestido pero para un matrimonio es como de invitada", fue el análisis que realizó la ex esposa de Jorge Valdivia.

En el espacio de farándula se comentó también que el lugar escogido por la pareja para su casamiento fue la casa de veraneo que poseen en un exclusivo balneario de la Región de Valparaíso.

De acuerdo a las fuentes que revelaron más datos del matrimonio, el menú para los invitados incluyó un asado al palo.

En todo caso, por ahora ni Carolina de Moras ni Felipe Bulnes han utilizado sus redes sociales para dar a conocer más detalles de la ceremonia y de su nueva vida como marido y mujer.